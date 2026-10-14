Brescia, eppur la casa è dolce: a Mompiano sedici gare di fila senza ko

Non è una gravidanza, perché se lo fosse saremmo a termine. E invece, quei nove mesi il Brescia cercherà di prolungarli il più possibile. Il giorno dell’attesa sfida al Cittadella, cioè sabato 24 ottobre, saranno infatti nove mesi esatti di imbattibilità casalinga dei biancazzurri. Gli uomini di Corini non conoscono sconfitta al Rigamonti dal 24 gennaio scorso, quando il Renate espugnò lo stadio di Mompiano. Fu, oltretutto, una sconfitta-beffa: il gol in pieno recupero di capitan Balestrero, contro il doppio vantaggio dei brianzoli firmato da Del Carro e dal rigore di Calì, servì soltanto a mitigare la delusione, arrivando troppo tardi per una rimonta che i numeri finali del match avrebbero ampiamente giustificato. Ben 26 tiri verso la porta (di cui 8 nello specchio) contro i 5 (4 tra i pali) degli ospiti, uniti ai quindici calci d’angolo contro uno, parlano di una battuta d’arresto immeritata, ma che comunque fa statistica.
I numeri
Da allora 16 partite interne senza macchia: 12 di campionato, 3 di play off, una di Coppa Italia. Per uno score che parla di 10 vittorie e 6 divisioni della posta. Una lunga serie cominciata battendo la Virtus Verona 3-1 e proseguita con altre due vittorie consecutive con Pro Patria (3-2) e Lecco (3-1), quest’ultima tra quelle fondamentali per mantenere quel secondo posto che portò poi Balestrero e compagni a giocarsi da protagonisti gli spareggi-promozione. Arrivarono poi due pari di fila da cui scaturì qualche malumore nell’ambiente: gli 0-0 con la «derelitta» Triestina e con l’Ospitaletto, che aveva fermato il Brescia anche all’andata con identico punteggio.
Ma il 3 aprile arrivò il 2-1 al Cittadella, benaugurante per la rincorsa agli attuali capilista granata, prossimi avversari sotto il colle San Giuseppe. Nella scorsa stagione le partite interne si erano chiuse con il 2-0 alle Dolomiti Bellunesi prima dei match dei play off, aperti dallo 0-0 con il Casarano (successivo al 3-0 colto tre giorni prima in Puglia). Seguirono il 2-0 alla Salernitana (dopo l’1-1 all’Arechi) che resta, al momento, la gioia più grande dell’era Corini e l’1-1 nella finale d’andata con l’Ascoli, condizionata dal maltempo che la fece sospendere e riprendere il giorno dopo.
Nuova stagione
La vittoria tra le mura amiche sarebbe tornata nella prima partita delle nuova stagione, il 21 agosto con il 3-1 al Carpi. Vittoria bissata due volte nel giro di quattro giorni: prima arrivò il 5-2 alla Giana in Coppa e poi l’1-0 al Desenzano nella primizia assoluta con i lacustri. Poi sono giunti i due inattesi pareggi consecutivi con Treviso (2-2) e Dolomiti Bellunesi (1-1), quest’ultimo definito venerdì scorso da Corini come l’unico rospo ancora da ingoiare. Il tecnico di Bagnolo Mella però ha ritrovato la gioia piena con il recente 2-0 alla Pro Vercelli, partita che ad ora chiude la lista della serie positiva casalinga, tuttora aperta. I trenta gol messi a segno contro i dodici subìti chiudono i numeri della ritrovata impermeabilità interna dopo annate alterne. Quella da perpetrare il più a lungo possibile. Condicio sine qua non per agguantare quanto prima la vetta. Un «parto» per il quale sarà ottima cosa andare oltre il termine dei nove mesi.