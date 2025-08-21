Union Brescia, l’abbraccio dei tifosi a Diana e Filippini

È la sala stampa del Rigamonti la location del «meet & greet» con i tifosi di Aimo Diana ed Emanuele Filippini, rispettivamente allenatore e vice dell'Union Brescia. La coda dei tifosi nella zona prefiltraggio dello stadio è già lunga una mezz'oretta prima dell'incontro. Firme sula cartolina che ritrae il duo sulla panchina, sulle magliette già acquistate dai tifosi così come sulla sciarpe. E tanti selfie. E oltre ai tifosi «standard» anche diverse famiglie con bambini. Oltre ad un... furetto, in braccio al suo padrone.

Union Brescia, Diana e Filippini incontrano i tifosi - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Union Brescia, Diana e Filippini incontrano i tifosi - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Union Brescia, Diana e Filippini incontrano i tifosi - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Union Brescia, Diana e Filippini incontrano i tifosi - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Union Brescia, Diana e Filippini incontrano i tifosi - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Union Brescia, Diana e Filippini incontrano i tifosi - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Union Brescia, Diana e Filippini incontrano i tifosi - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Union Brescia, Diana e Filippini incontrano i tifosi - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Union Brescia, Diana e Filippini incontrano i tifosi - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Union Brescia, Diana e Filippini incontrano i tifosi - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Union Brescia, Diana e Filippini incontrano i tifosi - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Union Brescia, Diana e Filippini incontrano i tifosi - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Union Brescia, Diana e Filippini incontrano i tifosi - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Union Brescia, Diana e Filippini incontrano i tifosi - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Union Brescia, Diana e Filippini incontrano i tifosi - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Union Brescia, Diana e Filippini incontrano i tifosi - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Union Brescia, Diana e Filippini incontrano i tifosi - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Union Brescia, Diana e Filippini incontrano i tifosi - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Union Brescia, Diana e Filippini incontrano i tifosi - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

E da parte di Diana e del gemello E, «cinque» per tutti così come abbracci e ringraziamenti per essere qui. In un giorno lavorativo e in un orario non semplice per tutti, questa partecipazione ed entusiasmo da parte dei tifosi va a confermare ancor l’attaccamento della città alla nuova società. Che nel cuore e nella memoria resta sempre la stessa. Per quella brescianità che fa la differenza.