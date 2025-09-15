L’Union Brescia tocca quota 5.700 abbonati: è record in B e C

Come quando si chiude il cerchio della vita: a quel punto il richiamo delle radici diventa irresistitibile. Il cerchio dell’Union Brescia si è appena aperto, ma tale apertura ha coinciso con la chiusura della più brutta pagina calcistica di sempre della città: come in coda a certe storie malate, si assiste a un tentativo di invertire le posizioni, sicché il carnefice prova a farsi vittima.

Il dato

Solo che non soltanto nessuno ci casca più, ma anzi: il brutto travestimento viene riconosciuto in quanto tale e contribuisce a generare un effetto moltiplicatore d’affetto nei confronti del nuovo Brescia: che è ormai identificato come un porto sicuro nel quale ancorare e/o ritrovare il meglio che la brescianità può offrire. Sicché: siamo a 5.700 abbonati. Che vuol dire il miglior dato di sempre nella storia del Brescia nelle stagioni di B e di C.

Non esistono dati ufficiali in riferimento al recente passato (la cifra della gestione Cellino è sempre stata il «circa» anche in riferimento ai numeri, pertanto persino quelli sono opinabili), ma il dato interno più alto di abbonati (come detto tra B e C) negli ultimi 30 anni risaliva alla stagione 2015-2016: per alcune pagine di ricerca allora si erano fidelizzati in 5.464, ma in alcuni archivi si ritrova un 5.646. Sta di fatto, che i tifosi hanno tagliato la testa al toro e che, nel dubbio, ad abbonarsi sono stati in 5.700.

L’obiettivo

E si può anche andare oltre. Il club non lo dice, ma a questo punto l’obiettivo – più che realistico con questo trend e in considerazione del fatto che il presidente Pasini ha voluto prorogare la campagna abbonamenti fino a fine mese – diventa poter contare su almeno 6.000 presenze fisse in occasione delle gare interne. Ora ce ne sono addirittura due consecutive in programma: domenica sera con la Giana Erminio e giovedì prossimo (il 25, sempre in notturna) contro il Novara. Se non ora…

Il confronto

Ma già così, già i 5.700 fanno notizia. Intanto, al di là del record storico interno, il Brescia se la batte a testa alta anche a livello nazionale. A salire di livello, se per quanto riguarda il quadro del proprio girone di terza serie l’Union è dietro solo al Vicenza (quasi 7.900 abbonati), a livello assoluto di serie C è quarto dietro a Catania (12.000 e passa abbonati), Vicenza e Ascoli (7.150) mentre tra B e C è tredicesimo.

E dentro il calderone globale di A, B e C (parliamo dunque di 100 squadre totali) è a ridosso delle top 30. Nello specifico il piazzamento è da trentatreesimo posto appena dietro a Catanzaro e Modena (di poco sotto ai 6.000 abbonati) e con nel mirino la trentesima posizione della Reggiana (6.069). Alle spalle, il Brescia si lascia allo stato attuale 10 squadre cadette.

Do ut des

I bresciani insomma hanno deciso di consegnare fiducia in bianco al progetto a trazione Pasini e si stanno così creando i presupposti che sono l’ABC del calcio. Si sta concretizzando l’essenziale do ut des: se il tifoso dà il suo contributo dall’altra parte non può mancare un’adeguata risposta in termini di fatti e investimenti. Per la serie: io ti do se tu mi dai e se tu mi dai io ti do: anche questa è sostenibilità.

Inoltre, nel caso di specie, solo con una forte domanda di calcio si può creare quell’urgenza che serve per far arrivare il dossier stadio al primo posto della pila in cui si trova. In tutto questo grattando ancora dentro il ritrovato orgoglio nostrano: dicendosi e ripetendosi che questo territorio vive di un milione e trecentomila persone. Quanto possono essere scalate, in potenza, tutte le classifiche di questo mondo? Un passo alla volta, ma sognando. Perché l’appetito viene non mangiando, ma se si ha fame vera.