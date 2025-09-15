Giornale di Brescia
Union Brescia, sempre più profondi e leggeri: sul campo e nella testa

Erica Bariselli
Delle 11 reti totali, 7 sono arrivate nei secondi tempi: segno di una condizione in crescita, della qualità della panchina e della quadra trovata con la nuova grandezza
AA

Si può essere profondi eppure leggeri: non è una contraddizione in termini e l’Union Brescia lo spiega benissimo. Quella di Aimo Diana è una squadra insieme profonda e leggera, tanto a livello calcistico quanto umano. A livello calcistico, la profondità è leggibile non solo nella quantità, ma anche nella qualità della rosa. Che vuol dire poter disporre di una panchina in grado di fare la differenza. Esattamente come è stato soprattutto contro il Renate. Decisivi Cisco – migliore in campo pur senza gol –, Spagnoli – un centro e una palla ad attivare il contropiede che ha chiuso la partita –, Mercati – che ha procurato un’espulsione e dato il «la al gol del ribaltone e infine Cazzadori che ha mandato tutti a casa.

Tutto questo vuole dire poter pensare di aver sempre una pescata giusta da fare per trovare una soluzione ai problemi dettati da partite che all’80%, per difficoltà, somiglieranno più a quella di sabato che non a quella con la Pro Vercelli. Ma la profondità è applicabile anche al lato umano dell’Union Brescia perché tanta decisività dalla panchina non è solo una questione di qualità e caratteristiche: ma anche di coinvolgimento totale di un gruppo il cui nucleo storico è granitico, eppure accogliente. Basta presentarsi con le giuste credenziali morali e attitudinali: nessuno ha sbagliato approccio.

Aimo Diana - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Aimo Diana - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Sono tutti dentro. E questo è un gran bel constatare (lo si vede anche nelle esultanze con i panchinari sempre primi a scattare) per il tecnico Aimo Diana che strada facendo sarà chiamato a scelte non banali (sono ancora da inserire Sorensen, Vesentini, Pilati, Giani): sapere che tutti, in un quadro di correttezza generale, sono pronti a rinunciare a un pezzo di sé per la causa renderà tutto più agevole. Poi c’è la leggerezza.

Calcisticamente, quella portata da gambe che hanno iniziato a girare a mille anche in anticipo sui tempi rispetto allo storico del metodo di lavoro estivo del tecnico e del suo staff. Leggerezza significa condizione in crescita e non è solo una sensazione ottica: il dato di 7 gol su 11 totali segnati nei secondi tempi (uno col Trento, tre con la Pro Vercelli, tre sabato) racconta molto. Ma la leggerezza è anche quella mentale e acquisita da una squadra lietamente costretta a ripensarsi per un nuovo palco, ma dentro la stessa struttura, si è acclimatata e ha trovato la quadra per stare al meglio nella sua nuova dimensione. Profondi e leggeri: avanti così.

Argomenti
Union BresciaAimo DianaCazzadoricalcioserie CBrescia
