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Union Brescia: l’esordio sarà il 9 agosto ad Arezzo in Coppa Italia

In caso di passaggio del turno, nei trentaduesimi la squadra di Corini renderebbe visita al Cagliari di serie A all’Unipol Domus Arena in Sardegna
Serie C, gli scatti di Union Brescia-Alcione
Serie C, gli scatti di Union Brescia-Alcione

La prima ufficiale della nuova stagione dell’Union Brescia sarà ad Arezzo. La Lega di serie A ha infatti comunicato la composizione dei primi turni della Coppa Italia e la formazione biancoblù giocherà il preliminare domenica 9 agosto sul campo dei toscani neopromossi in serie B (l’orario è ancora da definire).

In caso di passaggio del turno, nei trentaduesimi la squadra di Corini renderebbe visita al Cagliari di serie A all’Unipol Domus Arena in Sardegna. In questo caso c’è già anche la programmazione corretta del match: venerdì 14 agosto alle 18.30 (diretta su Italia 1).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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