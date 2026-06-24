Union Brescia: l’esordio sarà il 9 agosto ad Arezzo in Coppa Italia

La prima ufficiale della nuova stagione dell’Union Brescia sarà ad Arezzo. La Lega di serie A ha infatti comunicato la composizione dei primi turni della Coppa Italia e la formazione biancoblù giocherà il preliminare domenica 9 agosto sul campo dei toscani neopromossi in serie B (l’orario è ancora da definire).
In caso di passaggio del turno, nei trentaduesimi la squadra di Corini renderebbe visita al Cagliari di serie A all’Unipol Domus Arena in Sardegna. In questo caso c’è già anche la programmazione corretta del match: venerdì 14 agosto alle 18.30 (diretta su Italia 1).