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Brescia, trasferta a Casarano vietata ai tifosi. Pasini: «Assurdo»

Il prefetto di Lecce ha esteso il provvedimento a tutti i residenti in Lombardia: il motivo è da ricondurre al gemellaggio tra i supporter salentini e quelli del Cosenza
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

La Curva Nord del Brescia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
La Curva Nord del Brescia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Niente trasferta a Casarano per i tifosi del Brescia. Il divieto imposto dal prefetto di Lecce, ed esteso a tutti i residenti in Lombardia, è da ricondurre al gemellaggio tra i tifosi salentini e quelli del Cosenza.

Il ritorno

Il dispositivo, che riguarda la partita di domani domenica 17 maggio, rimanda infatti alla rivalità tra la tifoseria biancazzurra e quella calabrese, acuita dai disordini dopo il play out perso nel 2023. I supporter del Casarano, a loro volta, non potranno assistere alla sfida di ritorno al Rigamonti prevista mercoledì 20 maggio, in questo caso per via degli scontri che si verificarono a margine della partita con la Casertana lo scorso febbraio.

La reazione

Il presidente dell'Union Brescia Giuseppe Pasini - © www.giornaledibrescia.it
Il presidente dell'Union Brescia Giuseppe Pasini - © www.giornaledibrescia.it

Un provvedimento che Giuseppe Pasini, presidente dell’Union Brescia, bolla come «assurdo, sproporzionato e profondamente penalizzante per centinaia di tifosi bresciani che, con passione, sacrificio desideravano sostenere la propria squadra nel momento più importante della stagione».

Dura la reazione del patron: «Privare una comunità della possibilità di vivere la gioia dei play off e di accompagnare i propri colori in una sfida così sentita – prosegue – significa infliggere un danno non solo al nostro club, ma allo sport stesso, che dovrebbe essere condivisione, appartenenza ed emozione».

«Dispiace constatare come, ancora una volta, a pagare siano i tifosi, le famiglie e chi vive il calcio con amore autentico e spirito sportivo – conclude Pasini –. Come presidente di Union Brescia esprimo il mio più fermo sdegno per una scelta che ritengo ingiusta e mortificante per tutto il nostro territorio e per lo sport».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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