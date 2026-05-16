Brescia, trasferta a Casarano vietata ai tifosi. Pasini: «Assurdo»

Niente trasferta a Casarano per i tifosi del Brescia . Il divieto imposto dal prefetto di Lecce, ed esteso a tutti i residenti in Lombardia , è da ricondurre al gemellaggio tra i tifosi salentini e quelli del Cosenza.

La reazione

Il presidente dell'Union Brescia Giuseppe Pasini - © www.giornaledibrescia.it

Un provvedimento che Giuseppe Pasini, presidente dell’Union Brescia, bolla come «assurdo, sproporzionato e profondamente penalizzante per centinaia di tifosi bresciani che, con passione, sacrificio desideravano sostenere la propria squadra nel momento più importante della stagione».

Dura la reazione del patron: «Privare una comunità della possibilità di vivere la gioia dei play off e di accompagnare i propri colori in una sfida così sentita – prosegue – significa infliggere un danno non solo al nostro club, ma allo sport stesso, che dovrebbe essere condivisione, appartenenza ed emozione».

«Dispiace constatare come, ancora una volta, a pagare siano i tifosi, le famiglie e chi vive il calcio con amore autentico e spirito sportivo – conclude Pasini –. Come presidente di Union Brescia esprimo il mio più fermo sdegno per una scelta che ritengo ingiusta e mortificante per tutto il nostro territorio e per lo sport».