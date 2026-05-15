Union Brescia-Casarano, da sabato in vendita i biglietti per i play off

Al via da domani – sabato 16 maggio – alle 10 la vendita dei biglietti per Union Brescia-Casarano, partita di ritorno dei quarti di finale play off che si giocherà mercoledì alle 20. I primi due giorni di vendita saranno riservati ai possessori di abbonamento. Vendita libera al via da lunedì.
Di seguito prezzi e modalità d’acquisto:
- Curva Nord 16 euro – Prelazione 8euro – Ridotto 7euro
- Gradinata Alta 19euro – Prelazione 12euro – Ridotto 9euro
- Gradinata Bassa 21euro – Prelazione 14euro – Ridotto 10euro
- Tribuna Laterale D 25euro – Ridotto 13euro
- Tribuna Laterale C 35euro – Ridotto 17euro
- Tribuna Laterale AB 40euro – Ridotto 20euro
- Tribuna Centrale 50euro – Ridotto 25euro
- Lo sconto della prelazione è riservato esclusivamente agli abbonati Union Brescia della stagione 2025/26: è possibile esercitare il diritto di prelazione sia online sia nella biglietteria dello stadio Rigamonti, negli orari sotto elencati.
- Ingresso ridotto per Donne, Over 65, Under 20 e Under 14. Gli Under 14 potranno acquistare il biglietto esclusivamente nella biglietteria dello stadio Rigamonti accompagnati da un adulto.
- Ingresso omaggio per invalidi al 100% compreso accompagnatore.
I tagliandi per la partita di mercoledì saranno disponibili sul sito di Vivaticket, negli oltre 30 punti vendita Vivaticket autorizzati in provincia di Brescia e nella biglietteria dello stadio Mario Rigamonti nei seguenti orari:
- Sabato 16 maggio: 10-19 (solo prelazione abbonati), domenica 17 maggio: 10-19 (solo prelazione abbonati)
- Lunedì 18 maggio: 14-19 (vendita libera)
- Martedì 19 maggio: 14-19 (vendita libera)
- Mercoledì 20 maggio: dalle 10 (vendita libera)