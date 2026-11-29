È una buona domenica per l’Union Brescia: il pareggio 0-0 – conquistato non senza fatica contro l’Ospitaletto – è infatti bastato per conservare il primato e addirittura aggiungere una lunghezza di distacco da chi insegue. Il Trento è infatti stato sconfitto 1-0 contro l’Arzignano (che ha superato in classifica proprio l’Ospi) ed è a -2.
La squadra di Tabbiani è stata inoltre raggiunta dal Cittadella che invece ha pareggiato 0-0 contro la Pro Vercelli. Pur avendo guadagnato un posizione in classifica, la distanza dei veneti dai biancazzurri resta dunque invariata.