Trasferta vietata: il Tar boccia il ricorso del Brescia club Vittorio Mero
Ricorso respinto: la trasferta di Monza, dove il Brescia sarà impegnato sabato alle 20.30 contro l’Inter U23, resta dunque vietata. Il Tar ha così bocciato l’istanza presentata ieri, mercoledì, dal Brescia club Vittorio Mero.
«Riteniamo che il provvedimento leda il diritto dei tifosi bresciani a seguire la propria squadra, confidiamo che le istituzioni competenti vogliano riconsiderare la decisione»: è con questa motivazione che i ricorrenti avevano adito le vie del tribunale amministrativo che due settimane fa aveva invece accolto l’istanza di un singolo tifoso biancazzurro contro il divieto di assistere alla partita contro il Lumezzane in Valgobbia.
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