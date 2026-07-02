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Tonali: «Se ho scelto il Tottenham il merito è soprattutto di De Zerbi»

«Come bresciano e come amico, ma soprattutto come tecnico, è stato fondamentale», ha detto il centrocampista della nazionale
Sandro Tonali - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Sandro Tonali - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

«Se ho scelto il Tottenham, gran parte del merito è di De Zerbi». Sandro Tonali, in viaggio per Londra dove si sottoporrà alle visite mediche per la sua nuova squadra e firmeraà il contratto, parla del trasferimento dal Newcastle agli Spurs.

«Ho sensazioni positive: la trattativa è stata lunga – ha spiegato a SkySport – perché il Newcastle voleva accontentarmi e noi volevamo creare le migliori condizioni economiche per loro. Ci siamo lasciati bene».

La nuova avventura londinese ha un nome. «Come bresciano e come amico, ma soprattutto come tecnico, De Zerbi è stato fondamentale: non dico che il merito di questo trasferimento sia tutto suo, ma gran parte... E poi – ha aggiunto il centrocampista – c'è una scelta di vita. Abbiamo vissuto gli ultimi tre anni a Newcastle, ma ora c'è un figlio».

Roberto De Zerbi - Foto Ansa/Epa © www.giornaledibrescia.it
Roberto De Zerbi - Foto Ansa/Epa © www.giornaledibrescia.it

Tonali è pronto a rimettersi in gioco col Tottenham, «che viene da due stagioni difficili, e deve essere tutto nuovo. Il raduno sarà difficile, perché col Mondiale la squadra si formeraà solo tra un mese». 

La nazionale

Ma il pensiero è anche alla Nazionale e al futuro: a proposito del quale, Tonali parla come se Paolo Maldini fosse già il dt designato: «Fa male non stare al Mondiale. Maldini? Parlerò con lui, al Milan o in nazionale, è una grande persona».

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Sandro TonaliTottenhamNewcastleRoberto De ZerbiLondra
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