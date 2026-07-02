Tonali: «Se ho scelto il Tottenham il merito è soprattutto di De Zerbi»

«Come bresciano e come amico, ma soprattutto come tecnico, è stato fondamentale», ha detto il centrocampista della nazionale

02 luglio 2026 1 ' di lettura

Sandro Tonali - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Sandro TonaliTottenhamNewcastleRoberto De ZerbiLondra Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...