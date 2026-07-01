Tonali al Tottenham per oltre 100 milioni, Cellino può sorridere

Sandro Tonali entra nella storia del calcio italiano. L’ex centrocampista del Brescia è a un passo dal Tottenham di Roberto De Zerbi e il suo trasferimento dal Newcastle agli Spurs, in attesa dell'ufficialità, si chiuderà a cifre record.
Oltre 100 milioni
I Magpies incasseranno circa 105 milioni di euro. Un record di spesa per il Tottenham, ma anche la cifra più alta mai versata per un calciatore italiano. Per Tonali pronto un contratto pluriennale, anche qui con cifre record.
Cellino spettatore
Spettatore interessato di quest’operazione monstre è Massimo Cellino, che ha da poco ottenuto la riattivazione della matricola del vecchio Brescia. Una mossa che gli dovrebbe consentire di incassare il contributo di solidarietà che la Fifa riconosce alle società formatrici dei calciatori, in caso di trasferimenti internazionali. Grazie a questo trasferimento, l’imprenditore sardo dovrebbe assicurarsi una cifra stimata tra i 3 e i 4 milioni di euro.