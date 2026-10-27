Tommaso Ghirardi ospite stasera de «L’irriverente» su Teletutto

Dagli anni d’oro alla guida del Parma, tra ambizioni europee e grandi investimenti, fino alla fine di un’avventura calcistica culminata nel crac della società dopo il passaggio di mani. E poi il ritorno nel mondo del pallone, questa volta a Brescia, come socio dell’Union. Sarà Tommaso Ghirardi il protagonista della nuova puntata de «L’irriverente», il programma di Teletutto condotto da Andrea Cittadini, in onda questa sera alle 21.30.
I temi
Un faccia a faccia senza filtri per ripercorrere una delle parabole più controverse del calcio italiano degli ultimi vent’anni. Ghirardi, imprenditore bresciano, diventò presidente del Parma nel 2007, quando aveva appena 31 anni. Un’esperienza cominciata con entusiasmo, proseguita tra risultati sportivi importanti e conclusa nel 2014 con la cessione del club, prima del fallimento della società nel 2015. Che cosa accadde davvero in quegli anni?
Quali furono gli errori, le responsabilità e le scelte che portarono alla fine di quel progetto? Cittadini affronterà con Ghirardi anche gli aspetti più delicati di quella stagione, tra le polemiche, le vicende giudiziarie e il rapporto con una tifoseria che aveva creduto nel suo progetto. Ma lo sguardo sarà rivolto anche al presente. Il ritorno nel calcio con l’Union Brescia apre un nuovo capitolo. La puntata sarà successivamente disponibile sul canale YouTube del Giornale di Brescia.