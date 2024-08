Brescia, Maran: «Siamo feriti, ma per il Südtirol ho buone sensazioni»

Voltare pagina, guardare avanti con fiducia, fare tesoro degli errori, con equilibrio. Sono questi i cardini del Maran-pensiero, a poco più di ventiquattro ore dalla sfida con il Südtirol: «Ci sentiamo degli animali feriti, usciamo da due gare nelle quali non abbiamo raccolto nemmeno un punto, nonostante meritassimo sicuramente di più».

La puntualizzazione

Rolando Maran nella trasferta di Reggio Emilia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

C’è un aspetto che «Rolly» tiene a chiarire: «Se qualcuno pensa che questa squadra possa ammazzare il campionato, si sbaglia di grosso. Noi vogliamo giocarcela con chiunque, ma siamo consapevoli di dover essere sempre al massimo per riuscirci». Posta questa premessa, il tecnico guarda alla trasferta di Bolzano «con grande fiducia, e belle sensazioni».

Il presidente

Il presidente delle rondinelle Massimo Cellino - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Ieri, peraltro, c’era anche Cellino ad assistere all’allenamento a Torbole: «Mi ha invitato a continuare a lavorare per portare avanti questo progetto, e mi fa piacere. Prima di Reggio temeva le possibili ricadute nervose post-Cittadella, e devo dire che in questo senso è stato lungimirante. Dopo due passi falsi, ad ogni modo, credo che ci siano tutte le condizioni per riprendere il nostro cammino».

Dall’infermeria

Sul fronte infortunati, date per assodate le assenze di Borrelli e Moncini, c’è una novità poco lieta: «Verreth è alle prese con un affaticamento, si è sempre allenato a parte: lo rivaluterò domani». Ridotte, se non nulle, le chance di un recupero lampo.

Mentre al centro dell’attacco dovrebbe toccare ad Ante Juric: «Per caratteristiche è simile a Borrelli, anche se deve ovviamente migliorare alcuni aspetti del suo gioco. Sta però lavorando molto, ed è in continua progressione»