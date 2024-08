Brescia, passo indietro e secondo ko consecutivo: la Reggiana vince 2-0

Una bestia nera tira l’altra e dopo la sconfitta col Cittadella, il Brescia trova anche quella contro la Reggiana di mister Viali, il tecnico che alla guida del Cosenza spedì le rondinelle in serie C.

Non solo niente riscatto, non solo secondo ko consecutivo, ma anche un vistoso passo indietro per la squadra di Maran apparsa in affanno, molto poco tranquilla e ancora sottotono in tanti uomini, compresi i più esperti: emblematico lo sbaglio di Cistana sul gol di Maggio che ha indirizzato subito la partita chiusa poi 2-0 con la rete nel finale di Portanova.

Avvio choc

Minimo turn over per il Brescia con Corrado al debutto dal 1’ per Jallow e davanti c’è Bianchi, anche lui alla prima da titolare in stagione, al posto di Galazzi per un confermato 4-2-3-1.

L’avvio è choc perché già al 4’ le rondinelle si ritrovano sotto: errore incredibile in uscita di Cistana, che poi si fa anche saltare da Maggio che approfitta nel migliore dei modi dell’incredibile regalo con Lezzerini che si vede passare il pallone tra le gambe. La circostanza manda evidentemente in bambola la squadra che all’8’ sfiora anche il raddoppio approfittando stavolta di un bruttissimo pallone perso in costruzione da Bisoli: sulla gran conclusione in acrobazia - propiziata da un primo tiro di Vido murato da Cistana - di Vergara, Lezzerini si supera sventando in angolo.

È poco tranquillo il Brescia, è poco tranquillo Cistana che perde un altro brutto pallone dando il là, di nuovo, allo scatenato Maggio: l’azione offensiva della Reggiana si perde però nella fase finale con la palla che si spegne sul fondo. Prova a ripartire il Brescia, che quando attacca trova spazi: ma non ci sono la giusta intensità e capacità di affondare il colpo tra frenesia e imprecisione. E al 25’, su una conclusione di Borrelli (su gran palla di Olzer) la difesa di casa se la cava.

L’occasione migliore

Uno squillo forte al 33’ corrisponde a un sinistro bellissimo di Bisoli che però trova un altrettanto bellissimo intervento in angolo di Bardi. In generale, è un Brescia sempre più attivo, col gioco in mano, ma troppo prevedibile e anche frettoloso.

E pure però vulnerabilissimo nella costruzione dal basso sulla quale al 42’ va in difficoltà anche Lezzerini che poi però rimedia per tempo su Sersanti. Finisce così un primo tempo veramente molto deludente da parte del Brescia. Che nella ripresa si propone ridisegnato con l’1+2 in attacco con Galazzi - protagonista al 9’ con una conclusione fuori mira - e Juric per Olzer, propositivo ma fumoso, e Bianchi, impalpabile.

Traversa avversaria

C’è più verve, ma la sostanza non cambia comunque granché e anzi al 21’, con una conclusione estemporanea Gondo - da poco in campo - colpisce (con una leggera deviazione di Lezzerini) la traversa. Al 25’ Maran rimette mano alla squadra levando Borrelli (che esce dolorante a una spalla) e Bertagnoli: dentro Bjarnason e Besaggio per un obbligato ritorno al 4-3-2-1.

Colpo del ko

Non cava un ragno dal buco il Brescia che al 30’ ci prova con una timidissima e centralissima punizione di Verreth e che, piuttosto, poco dopo, rischia sugli sviluppi di un corner. E nel finale Gondo si divora un gol clamoroso su cross di Vergara. Ma è solo il preludio al raddoppio dei padroni di casa che bruciano il Brescia in una ripartenza orchestrata da Vergara e chiusa da Portanova a vincere l’uno contro uno con Cistana, prima di sfiorare addirittura il tris nel recupero. Sabato la trasferta a Bolzano contro il Sudtirol, con già il bisogno di dare una risposta.