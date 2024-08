L’inspiegabile passo indietro del Brescia e i malumori di Cellino

Dopo Reggio Emilia resta sconcerto. Il presidente è irritato per le scelte gestionali di Maran ritenute troppo conservative

Troppo, troppo brutto per essere vero. Che fine ha fatto la squadra che in nove mesi ha fatto reinnamorare di se lo zoccolo durissimo e ha iniziato ad avvicinare anche qualche tiepido? L’auspicio, la speranza e anche la convinzione è che quel Brescia, il «nostro» Brescia, si sia soltanto sadicamente divertito a giocare a nascondino e che possa tornare in tutta la propria coerenza, compattezza e logica già sabato, in occasione della trasfertaccia con il Südtirol. Brescia, passo indietro e secondo