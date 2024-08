Brescia, forte contusione per Borrelli: i possibili tempi di recupero

«Forte contusione»: è questa la prima diagnosi effettuata per Gennaro Borrelli, l’attaccante del Brescia che ieri sera a Reggio Emilia si è infortunato, ricadendo male dopo uno scontro di gioco, alla spalla destra.

I tempi di recupero

Non si tratta dunque di un infortunio grave, ma nemmeno di così facile risoluzione. Ovviamente Borrelli non sarà a disposizione della sfida di sabato a Bolzano contro il Sudtirol e con buona certezza nemmeno per quella con il Frosinone in programma dopo la sosta con le Nazionali.

Il rischio è quello che il giocatore possa non tornare a disposizione prima della fine di settembre. Dopodiché il decorso sarà tutto da valutare e previsioni più precise non sono attualmente possibili visto che è presente un forte edema.

Emergenza

Resta, intanto, che la squadra di Maran - reduce da una brutta batosta - è già in emergenza attaccanti dato il perdurare dell’assenza di Moncini. Il mercato è ancora aperto (fino a venerdì a mezzanotte), ma non risultano - allo stato attuale - movimenti e trattative in essere.