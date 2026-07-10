Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio
Sport
CalcioGDB+

Il sogno Mondiale dei norvegesi: «Comunque vada abbiamo già vinto»

La nazionale scandinava sabato si gioca il quarto di finale contro l’Inghilterra: viaggio tra chi sta vivendo l’atmosfera di Oslo e chi dagli Usa commenta le imprese di Haaland e compagni
Gianluca Magro

Gianluca Magro

Caposervizio

Jesper Mathisen, ex giocatore norvegese ora commentatore tv - © www.giornaledibrescia.it
Jesper Mathisen, ex giocatore norvegese ora commentatore tv - © www.giornaledibrescia.it

Manuela è un’assistente di volo e domani sarà a New York, con un doppio dispiacere: non aver potuto far parte dell’equipaggio destinato a Miami dove si giocherà Norvegia-Inghilterra, ma anche non essere a Oslo a vivere quella che è a tutti gli effetti una favola.
Jesper (Mathisen) invece è un ex calciatore, oggi una delle voci tecniche della tv norvegese. Lui sì seguirà il match allo stadio con il sogno di vivere le stesse emozioni provate finora e magari commentare una vittoria.

Manuela e Jesper sono solo due facce dei quasi sei milioni di abitanti della Norvegia. Nazione in cui il calcio non è mai stato lo sport nazionale, ma adesso non ha rivali con lo sci o la pallamano. Entrambi concordano su un punto: «Comunque vada, noi il Mondiale lo abbiamo già vinto».

La piacevole follia

Manuela, papà norvegese e mamma italiana, vive ad Oslo da 30 anni. Il suo lavoro la porta spesso lontano da quella che è diventata casa, ma mai come in questi giorni non vede l’ora di tornare. «Perché – racconta – qui c’è un’euforia nell’aria incredibile. È come se ci fosse sempre la festa nazionale, che in Norvegia cade il 17 maggio. A Oslo vedi bandiere ovunque, pub aperti per le partite notturne, tutti che vestono la maglia della Nazionale. Per far capire il momento: la moglie del capitano Martin Ødegaard, Helene Spilling, è stata una delle prime a lanciare la moda del cappellino fatto a mano, quello che tutti ora indossano. Su Instagram ha messo una sorta di tutor su come farlo, chiedendo un piccolo contributo destinato a una fondazione che si occupa dei tumori dei più piccoli. Hanno aumentato gli introiti del 200%».

Manuela Johannesen, italo-norvegese che da tifosa sta vivendo l'incredibile atmosfera di Oslo - © www.giornaledibrescia.it
Manuela Johannesen, italo-norvegese che da tifosa sta vivendo l'incredibile atmosfera di Oslo - © www.giornaledibrescia.it

Manuela ha vissuto l’Italia Mondiale del 2006, «ma credetemi, qui in Norvegia a ogni partita ci sono feste come se avessimo vinto la Coppa. Sono nate canzoni e gelati per Haaland e compagni. Il match col Brasile è finito a mezzanotte, le vie di Oslo sono state invase dai tifosi fino all’alba».

Tutti amici

Il motivo secondo lei è semplice. «Sei milioni di persone sembrano tante, ma in realtà non è così. E allora ognuno di noi ha un’amicizia, un legame, qualcosa che lo porta ai giocatori o allo staff della Nazionale. Per dire, mia figlia era all’asilo con il centrocampista Oscar Bobb... Un ragazzo semplice, squisito, alla mano come tutti. Haaland compreso. Che per noi adesso è unico, ma non il solo amatissimo: i norvegesi stravedono per il capitano Ødegaard e ovviamente per Nyland dopo le parate fatte contro il Brasile».

E adesso l’Inghilterra. «Qui sarà festa, comunque andrà. Sono stati riempiti aerei di tifosi che arriveranno a Miami, si stima saranno più di 10mila i norvegesi negli Usa. Non siamo i favoriti, ma ce la giochiamo».

Helene Spilling, moglie del capitano Ødegaard, con il cappellino da lei inventato e utilizzato da tutti i norvegesi -
Helene Spilling, moglie del capitano Ødegaard, con il cappellino da lei inventato e utilizzato da tutti i norvegesi -

L’esperto

L’entusiasmo di Manuela è lo stesso di Jesper Mathisen, che da ex calciatore ora commentatore tv ha sì l’occhio critico, ma si è fatto travolgere inevitabilmente dal tifo e dalla passione.

«La verità? Dopo le partite contro l’Italia nelle qualificazioni – racconta – abbiamo capito che la Norvegia può battere qualsiasi squadra al mondo, ma raggiungere i quarti di finale dopo aver sconfitto il Brasile è un qualcosa che è andato oltre le nostre aspettative. Finché abbiamo Haaland che in alcuni frangenti è immarcabile e Ødegaard in campo possiamo creare occasioni e segnare gol dal nulla; sono campioni mai avuti prima dal calcio norvegese. Battere la Seleçao è stato il più grande traguardo raggiunto nella nostra storia, le scene viste a Oslo e in tutta la nazione un qualcosa di mai visto né vissuto prima. In tutta la Norvegia la gente è letteralmente fuori di sé per l’entusiasmo; bisogna ricordare che non partecipavamo a un grande torneo dagli Europei del 2000».

Pronostico

Sabato toccherà anche a lui commentare il match contro l’Inghilterra e Mathisen ha le idee chiare: «Tutta la pressione è sulle spalle della squadra di Tuchel: per loro sarebbe un disastro perdere contro la Norvegia ai quarti. Noi abbiamo già disputato un Mondiale fantastico e potremo scendere in campo con molta meno pressione rispetto a Kane e compagni. Abbiamo anche giocatori che militano nella Premier: in termini di qualità non siamo inferiori. Sarà bellissimo essere allo stadio, anche se ad essere sincero visti tutti i racconti che mi arrivano da Oslo non mi sarebbe dispiaciuto vivere tutto ciò a casa. È un sogno, allora non svegliateci per favore».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Mondiali 2026NorvegiaErling Haaland

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Genius. 100 idee per essere feliciGenius. 100 idee per essere felici

Spunti e suggerimenti pratici ispirati a filosofi antichi e studiosi contemporanei.

SCOPRI DI PIÙ
Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ