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Sina, Pellegrini, De Maria: Brescia, primi appuntamenti per i rinnovi

Dialogo avviato per blindare il difensore emergente, con l’esterno e la punta ci sono già intese verbali. In agenda c’è pure Mercati, poi potrebbe toccare a Silvestri
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

Il difensore Samuele Sina - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Il difensore Samuele Sina - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Chiuso un mercato se ne apre un altro: siamo al capitolo rinnovi. Un capitolo lungo tanto quanto l’elenco dei giocatori in scadenza a giugno. Non solo: c’è anche da blindare il capitale.

Emergente

Tale è già considerato Samuele Sina, il difensore emergente e protagonista anche in zona gol con un clamoroso 2/2.

È sotto contratto con l’Union Brescia fino al 2028: metterlo contrattualmente sotto chiave potendo guidare il suo percorso di crescita per capire le reali prospettive è una priorità. Il club è già al lavoro con gli agenti del 2007 per il prolungamento alla ricerca di un accordo esteso che preveda anche un congruo ritocco di uno stipendio che allo stato attuale non va molto più in là del minimo federale.

Appuntamenti

I primi appuntamenti invece per chi è a ridosso della scadenza sono fissati per Vincent De Maria e Jacopo Pellegrini. Con i rispettivi entourage i dialoghi sono già molto avanzati, tanto che si può parlare di intese verbali già raggiunte e che a questo punto vanno solo ratificate: accadrà a stretto giro. De Maria allungherà fino al 2028 (era già prevista un’opzione) e sarà aggiunta un’opzione per il 2029. In agenda per il rinnovo c’è anche il nome di Alessandro Mercati con qualche chiacchiera già impostata a inizio stagione e alla fine si dovrebbe aprire una trattativa anche per Luigi Silvestri. In lizza anche Loris Armati che comunque ha già un’opzione per il prossimo anno.

L'esterno Vincent De Maria - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
L'esterno Vincent De Maria - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

A fine contratto sta per arrivare anche Davide Di Molfetta, ma non si registra, a ora almeno, la volontà di fargli una proposta. Lo stesso vale per LamestaVerranno poi lasciati liberi i vari Boci, Pasini, Sorensen, Guglielmotti. Spagnoli ha invece un obbligo di riscatto dal Padova in caso di serie B.

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