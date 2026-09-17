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Serie C, l’Union Brescia ospita il Treviso al Rigamonti: la diretta

Calcio d’inizio alle 21: i biancazzurri puntano a riprendere subito la marcia dopo il pareggio di Trento. Corini vara l’attacco a due: Pellegrini in coppia con Crespi
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

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È il primo mini tour de force per il Brescia, che torna in campo a quattro giorni dal pareggio di Trento e ha di fronte a sé un altro impegno tra meno di settantadue ore. L’infrasettimanale mette di fronte ai biancazzurri il Treviso, neopromossa che si è già calata perfettamente nel nuovo campionato: ko all’esordio proprio contro il Trento, ha poi vinto con Lecco e Pro Vercelli, pareggiando con l’Alcione.

Il calcio d’inizio al Rigamonti è in programma alle 21. In questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.

Dopo la parentesi non fortunatissima sulla fascia Sina si riprende una maglia da braccetto. Accanto a lui spazio a Sorensen e Silvestri, che giocherà sul centrosinistra. Rizzo, recuperato, parte dalla panchina. Corini deve fare i conti con qualche assenza: è ancora fuori Mallamo, al quale si è aggiunto Lamesta. Ai box pure Di Molfetta e Marras.

La trequarti è meno affollata del solito, e così il tecnico sceglie di ripartire dall’attacco a due: dentro Pellegrini (e non Spagnoli) in coppia con Crespi. Alle loro spal

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