Brescia, Corini: «L’influenza ha colpito duro, ma siamo pronti»

«Ci aspetta un’altra partita complicata, ma noi siamo pronti nonostante le numerose assenze: vogliamo proseguire la nostra striscia positiva, sfruttando la spinta del Rigamonti». Così parla Eugenio Corini, tecnico dell’Union Brescia, alla vigilia della sfida con il Trento, in programma domani alle 14.30.

Il punto

«Questa settimana l’influenza ha colpito duro: De Francesco ha avuto febbre alta e mal di gola e non ha potuto allenarsi. Così anche Armati, che dovrò valutare all’ultimo. Per fortuna però rientra Balestrero, che è molto prezioso per noi. Ha grande versatilità, è un giocatore che si può schierare ovunque. Inoltre ha grande personalità ed è molto importante per questo gruppo».

Davide Balestrero, capitano dell'Union Brescia - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

L’avversaria

Di fronte c’è un Trento che viene da tre vittorie ed un pareggio: «Loro giocano un calcio molto aggressivo, un 4-3-3 che spesso si trasforma in un 4-3-2-1. Dobbiamo stare molto attenti, in particolar modo dietro. In settimana abbiamo rivisto le immagini della sfida con l’Arzignano: dobbiamo migliorare in alcune fasi di gioco. Siamo però stati bravi a ribaltare il punteggio: significa che la squadra c’è ed ha trovato l’equilibrio giusto».

Leggi anche Brescia capoccia: secondo posto frutto dei ritrovati gol di testa

Capitolo mercato: «Dobbiamo rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare. In ogni caso, chi arriva si deve adattare alla squadra, non il contrario. Fondamentale è mantenere la coesione del gruppo».