Giornale di Brescia
Calcio

Brescia, Corini: «Quante difficoltà finora: chi lo nega ci vuole male»

Luca Chiarini
Lo sfogo del tecnico dopo il 3-2 alla Pro Patria: «So distinguere le critiche costruttive da quelle di chi vuole distruggere. Questa vittoria mi gratifica»
Corini questa sera al Rigamonti - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Corini questa sera al Rigamonti - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Per Eugenio Corini l’esame è superato. Il nervosismo che ha attanagliato il primo tempo del suo Brescia con la Pro Patria ha una spiegazione chiara: «Avevamo caricato di tanti significati questa partita, per volontà del sottoscritto. M’incuriosiva molto la reazione della squadra. È vero, all’inizio c’era parecchio nervosismo…». Quell’avvio stentato ha prestato il fianco al vantaggio dei bustocchi: «Che a mio avviso non doveva esserci – precisa il tecnico –, perché nell’azione Silvestri ha sbattuto la testa contro un avversario, e ha peraltro perso i sensi per alcuni istanti. Il gioco andava interrotto prima».

Le difficoltà e lo sfogo

  Serie C, gli scatti di Union Brescia-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Union Brescia-Pro Patria - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Nonostante questo, fa notare Eugenio, il suo Brescia «è riuscito a reggere. Siamo stati dentro le difficoltà. È una vittoria gratificante, perché so bene quali tasti ho toccato nei giorni che ci hanno portato a questa gara». Il discorso cade sul solito tasto dolente di questa stagione, l’elefante nella stanza: «Ogni analisi deve partire dalle difficoltà con le quali abbiamo dovuto fare i conti fin dal mio arrivo. Mallamo è entrato, ma non sta ancora benissimo. Di Molfetta deve ancora ricondizionarsi. De Francesco ha avuto 39 di febbre per due giorni, ho dovuto forzarlo è si è fatto male: ha un problema muscolare che dovremo valutare».

Chi non tiene conto di questo stato d’emergenza, è questa la tesi di Corini, non restituisce un quadro esaustivo del momento. O peggio ancora, «non vuole il bene di questa squadra». Qui l’allenatore pare volersi togliere qualche sassolino dalla scarpa: «Accetto le critiche costruttive, so distinguerle bene da chi vuole distruggere o creare un clima negativo. Stiamo costruendo qualcosa, con tutte le difficoltà del caso. Riconosco chi accompagna e chi non può far parte di questo percorso».

I singoli e Guardiola

  Pep Guardiola al Rigamonti
    Pep Guardiola al Rigamonti - © www.giornaledibrescia.it
Eugenio si sofferma anche su qualche singolo: «Sono contento per Balestrero e Fogliata, due grandi lavoratori e ragazzi a posto». C’è la loro firma su questa vittoria. È invece più sbiadita quella di Marras, un po’ troppo periferico rispetto all’epicentro delle giocate del Brescia: «Perché non va quasi mai sul fondo? È un piede invertito, con lui cerchiamo giocate diverse, che ci diano maggiore qualità all’interno del campo. Ma è assolutamente in grado di giocare anche col destro, a Crema ha messo in mezzo cross interessanti». Chiosa finale su Guardiola, che ha incrociato negli spogliatoi dopo il fischio finale: «Lo ringrazio per essere passato, ci ha detto che ci seguirà con affetto e che spera che il Brescia torni dove merita di stare. È stato un campione da giocatore ed è un grandissimo allenatore».

Argomenti
Union BresciaEugenio CoriniPro Patriaserie CBrescia
