Fa tutto Balestrero, Sorensen stecca: le pagelle del Brescia

L’Union Brescia batte in maniera rocambolesca la Pro Patria: 3-2 per i biancazzurri, il gol vittoria (sotto gli occhi di Guardiola) lo firma Davide Balestrero. Di seguito le pagelle.

6 – Stefano Gori

Impallinato da una rasoiata di Desogus (letale il mix tra potenza e vicinanza della battuta) e da un rigore, che è sempre una lotteria. Nel finale anticipa con i guantoni Citterio ed entra di diritto nei virtuosi di serata.

6 – Luigi Silvestri

È il più solido del terzetto, ma Corini lo sostituisce all’intervallo per un colpo alla testa (che gli fa perdere i sensi pr qualche istante) rimediato proprio sull’azione del primo vantaggio della Pro. Dal 1’ st Loris Armati (6): buon ingresso, applicato e propositivo nell’appoggiare la manovra.

5 – Frederik Sorensen

Quel pallone all’indietro sanguina, e tracima presto nel fallo da rigore di Balestrero, che ha meno responsabilità di lui. Era la quinta consecutiva da titolare, e la stanchezza inizia forse a bussare anche alla sua porta.

5 – Alberto Rizzo

Corini si fida talmente tanto di lui che non lo sacrifica nemmeno dopo che il Brescia ha imbarcato ettolitri d’acqua sul suo lato. Quando Renelus imperversa, però, è completamente disorientato. Trova più riferimenti dopo l’intervallo, di fatto quando l’Union prende in mano la gara.

5.5 – Manuel Marras

È vero che entra nello spezzone da consegnare agli highlights con quella bella palla laser prolungata da Balestrero, ma è essenzialmente l’unica scintilla della sua partita. Uno con quelle qualità dev’essere molto più al centro del gioco, e invece bazzica solo aree periferiche per novanta minuti.

7 – Davide Balestrero

L’avvio fa storcere un po’ il naso, ma è dentro gli episodi decisivi e non da comparsa: allunga per Fogliata sul primo pareggio, incoccia sul primo palo prima del tap-in di Cazzadori in occasione del raddoppio. Commette anche il fallo da rigore su Desogus. La saetta da fuori che inchioda Rovida maschera però tutti gli inestetismi della sua serata.

7 – Riccardo Fogliata

Dopo una mezz’ora in bambola la raddrizza con una giocata deluxe: tocco morbido d’esterno e botta mortifera all’incrocio. La sua gara germoglia lì: da quel momento prende coraggio e iniziativa. Dal 20’ st Alberto De Francesco sv: sfortuna cosmica, entra e si fa male. L’augurio è che non sia nulla di grave. Dal 32’ st Alessandro Mallamo (6): regge l’emozione dell’esordio, anche se non ha grande margine per mettersi in mostra.

5.5 – Alessandro Lamesta

Lo sforzo che gli chiede Corini sembra sopravanzare a tratti le sue possibilità: sa fare (e bene) molte cose, ma con compiti di regia sembra un altro. Più timido, meno dinamico. Bravo a tenere dritta la barra dell’atteggiamento. Sul gol lampo della Pro Patria lascia un paio di metri di troppo a Desogus.

6.5 – Brayan Boci

Nel primo tempo raffazzonato dell’Union è tra i pochissimi a garantire sfoghi alla manovra: martella sulla sinistra e mette in mezzo diversi palloni interessanti. Scricchiola un po’ anche lui sotto le scorrazzate di Renelus, ma si gestisce tutto sommato bene anche dietro. Da un suo lancio ha origine il 3-2 di Balestrero. Dal 38’ st Vincent De Maria sv.

6.5 – Denis Cazzadori

Rompe il digiuno: gli basta un colpetto sulla linea per incamerare ossigeno dopo sei gare in apnea. Non è ancora il miglior Cazzadori, ma la fase di appannamento era prevedibile dopo i tanti mesi in trincea. Con quello di stasera fanno sette gol: eguagliato il suo bottino col Caldiero.

5 – Valerio Crespi

Pasticcia, bisticcia con il pallone, è impreciso sottoporta. L’impatto è stato dirompente (quattro gol in sei gare), un passaggio a vuoto si può tollerare. Specie dopo una vittoria. Dal 32’ Mattia Valente (6): scolastico, entra quando c’è da difendere e basta.