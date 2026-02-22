Giornale di Brescia
Serie C, l’Union Brescia ospita la Pro Patria: la diretta

Luca Chiarini
Calcio d’inizio alle 17.30: i biancazzurri vogliono ripartire dopo il ko a sorpresa di lunedì con la Pergolettese. Chance per Fogliata in mezzo al campo
Sotto gli occhi di Pep Guardiola, ospite d’onore questo pomeriggio al Rigamonti, l’Union Brescia sfida la Pro Patria per provare a blindare il secondo posto in classifica. Di seguito la diretta testuale del match.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Union BresciaPro Patriaserie CBrescia
