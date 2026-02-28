Brescia-Lecco, Corini: «Esame superato, siamo stati maturi»

Il sorriso stampato sul volto di Eugenio Corini è in perfetta antitesi con i nervi a fior di pelle dopo la Pro Patria: «Ma in quell’occasione, dicendo che chi critica per distruggere non può far parte del nostro percorso, avevo voluto proteggere l’entusiasmo che respiro allo stadio – spiega -. Dobbiamo unire le forze in vista della fase cruciale della nostra stagione».

Oggi come allora si ritrova a commentare una vittoria, ma stavolta il suo Brescia non lascia strascichi di perplessità: questo è un successo più rotondo, più convincente, contro un’avversaria molto più attrezzata dei bustocchi. «Ma non la considero la prestazione migliore della mia gestione: quella è stata con il Renate, e abbiamo perso».

L’analisi

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Il tecnico loda soprattutto «la grande maturità» mostrata dalla sua squadra: «Il Lecco è attrezzato, sa far bene tante cose. Siamo stati bravi a sbloccarla a fine primo tempo e ad azzannarla nella ripresa. Somigliava un po’ a una gara da play off, l’abbiamo gestita bene. È un esame superato».

L’allungo in classifica regala una certa serenità. Ora, per Corini, diventano fondamentali due aspetti: «Il tempo, che ci darà sicuramente una mano, e il rientro di qualche infortunato per riarmonizzare la rosa, per avere più profondità e alzare ulteriormente il livello tecnico. Tra Triestina e Alcione la rosa resterà grossomodo questa, poi potrebbero aprirsi prospettive interessanti». A dare fiducia al tecnico è soprattutto «la volontà di questi ragazzi: allenarli è un piacere. Ora lavoreremo per chiudere questo campionato al meglio, poi arriveranno i play off».

Il protagonista

Balestrero esulta con i compagni - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Continua il momento magico di Davide Balestrero, che tocca quota sette tra gol e assist nelle ultime sette partite. La dedica è per il figlio nato a inizio mese: «A lui e alla mia compagna: avere stabilità fuori dal campo è un grande aiuto per noi calciatori. Per me è un bel momento, cerco di cavalcarlo».

È migliorata la condizione, e Davide non lo nasconde («in inverno non ho vissuto una fase brillantissima»), ma il capitano sembra soprattutto giocare con tutt’altra leggerezza rispetto agli inizi: «Fare il capitano al Rigamonti è completamente diverso da farlo in altre piazze. Ma non mento quando dico che indossare questa fascia è un onore, e che non mi ha mai fatto tremare. Non credo che questa valutazione cambi ora che ho segnato qualche gol in più».

La fuga al secondo posto, ora, proietta ulteriormente in là lo sguardo: «Il sogno promozione? Ci sono ancora tanti punti in palio: dobbiamo continuare a lavorare, in vista di un altro campionato – i play off – che sarà ancora più intenso e difficile. Ma l’obiettivo di tutti è riportare questa città in un’altra categoria».

Il presidente

(di Fabrizio Zanolini)

Giuseppe Pasini a bordocampo prima della partita - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

«Allungo decisivo? Decisivo non so, è ancora lunga. Però è una vittoria di sostanza». Le parole del presidente Giuseppe Pasini invitano alla prudenza, il suo sorriso sornione alla fine del match dice altro. I sei punti sul Lecco rappresentano una mini fuga per il secondo posto. Ma cosa è piaciuto di più al patron dei biancazzurri? «Un po’ tutto e tutti, ma ho visto un grande Marras, il migliore in campo. E poi sono contento per Balestrero». Un altro aspetto positivo riguarda aver rivisto in campo alcuni lungodegenti: «Oltre a Maistrello, è tornato anche Di Molfetta e l’ha fatto bene. Ora – conclude – andiamo avanti così».