Serie C, Brescia-Lecco vale una fetta di secondo posto: la diretta

Luca Chiarini
Calcio d’inizio alle 14.30: una vittoria garantirebbe l’allungo a più sei. Una sola novità di formazione rispetto alla sfida con la Pro Patria
L’Union Brescia ospita il Lecco al Rigamonti: scontro diretto per il secondo posto di fondamentale importanza per i biancazzurri, che vincendo si porterebbero a più sei proprio sui blucelesti. Di seguito la diretta testuale del match.

Union BresciaLecco Calcioserie CBrescia
