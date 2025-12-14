Union Brescia contro la Dolomiti Bellunesi per provare a voltare pagina

Alle 14.30 la trasferta dopo cinque turni senza vittorie e un bollettino medico grave

Tutto ricomincia, con una nuova regia, da dove tutto era iniziato: dalla Dolomiti Bellunesi. Dal romanzo popolare alla cronaca vera. Dal bagno nella vasca dei sentimenti, alla doccia di realtà: Eugenio Corini ha dovuto fare uno switch immediato. La situazione infortuni in casa Brescia è seria e oggi, in occasione del personale debutto stagionale con i bellunesi, di fatto il neo tecnico faticherà, letteralmente, a mettere in campo un undici. Brescia, riecco Corini: «Non credevo sarei tornato, qui