Corini sblocca il Brescia: è la vittoria della nuova partenza

Se la bellezza salverà il mondo, in serie C se ne può fare benissimo a meno e, al massimo, è un ornamento. In C a pagare il premio sono altri fattori. Esattamente quelli che ha esibito il primo Brescia di Eugenio Corini: testa, carattere, mentalità. Voglia feroce di andare oltre. Oltre ad avversari rintanati dietro la linea della palla, oltre il pronto soccorso dove c’è mezza squadra, oltre una settimana nel frullatore con un cambio in panchina. E anche oltre al tempo regolamentare dato che i biancoblù si sono ritrovati a fare festa cinque turni dopo l’ultima volta al 92’.

Il percorso

Da Trieste all’intimo teatrino (circa 500 spettatori) di Fontanafredda, da Cazzadori a Cazzadori: il mucchio selvaggio dei compagni attorno a lui e di tutti i membri della panchina letteralmente volati in campo per celebrare una gol nato da pallone vagante, ma innescato da un cross morbido di Vido smanacciato dal portiere, hanno raccontato tutto del carico che c’era sulle spalle e soprattutto nella testa.

Subito settata nella maniera più consona da Eugenio Corini che dovendo fare di necessità virtù col poco che aveva a disposizione, specie nei cambi, ha toccato il meno possibile ripartendo da un 3-4-1-2 con rimescolamento di carte obbligato in difesa e un attacco con Vido titolare come non accadeva da tre mesi al fianco di Cazzadori: entrambi, in modi diversi, decisivi. Alle loro spalle, ha stonato ancora Di Molfetta, in crisi.

Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Questione di ordine

Corini ha chiesto e dato ordine, ma anche un input da Brescia spinto a cercare di recuperare palla alti e ad aggredire il più possibile una Dolomiti Bellunesi che era in striscia da quattro partite e che ha allestito una gara solo conservativa. Esattamente ciò che più va di traverso al Brescia. Specie a un Brescia in cura ricostituente, che era ammaccato nell’animo e con tanti ai box. La squadra di Corini, s’è presa subito il pallino, ma non la capacità/possibilità di sfondare nonostante la manifesta superiorità: troppo lenta la manovra e troppo facile, con la prevedibilità, trovare schierata la difesa di casa.

Ne è uscito un primo tempo per niente accattivante, ma con un palo colpito di testa da Cazzadori su cross di Cisco e, in generale, con la sensazione di un Brescia se non pungente almeno ben presente. L’altro sussulto, nel recupero di frazione con i biancoblù a protestare per un fallo di mano (intenzionale) di Tavanti che avrebbe meritato il secondo giallo. Non a caso sostituito a inizio ripresa da Bonatti.

Lo svolgimento

Un tempo per acclimatarsi, un altro per provare a cercarsi l’episodio giusto. L’Union Brescia rientra in campo con qualcosa in più e con, quasi subito, un’occasione che Balestrero spreca sottoforma di una conclusione di piatto tra le braccia di Abati. Il Brescia costruisce, ma non quaglia negli ultimi metri in cui manca sempre qualcosa: il momento come la scelta felice. Si fa largo un po’ di stanchezza, si fa viva per la prima (unica e ultima) volta la modesta Dolomiti – non vincerla sarebbe stato un peccato – in versione speculativa con una punizione di Burrai che attraversa l’area.

Corini prova a riaccendere la miccia con Fogliata e Valente. Quest’ultimo ci prova con un diagonale così come è tutto un Brescia generoso a provarci in ogni modo. Quello che trova Cazzadori a chiudere un’azione iniziata da Armati su rimessa e proseguita da Vido impegnato a fare il... Vido e sul quale vanamente, poco prima, era stato chiesto un rigore.

Gioia, sollievo e quant’altro mentre Balestrero potrebbe chiudere tutto in contropiede. Ma sarebbe stata troppa grazia. Va bene così, a respirare. A ricominciare. A riconoscersi. A vedersi – una vittoria cambia spesso la lente con la quale si osserva – sempre terzi (con il Vicenza sempre distante 13 punti), ma con due punti rosicchiati al Lecco e con un piccolo scalino che si sta formando con chi insegue. A immaginare e sperare che possa essere la vittoria non solo della ripartenza, ma di una svolta. Si può essere splendidi anche senza essere belli: l’importante è l’attitudine. Con quella, si arriva. Per ora terzi, a -1 dal Lecco. Ora testa alla prossima missione: la ripresa del Rigamonti, lunedì sera con l’Inter U23.