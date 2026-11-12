Brescia, media super con Rizzo titolare: ora l’appuntamento per il rinnovo

Trento, Lecco e Gorgonzola. Cos’hanno in comune queste trasferte? Il Brescia non ha vinto. Non soltanto: Alberto Rizzo non è sceso in campo nemmeno per un minuto. Sempre per problemi fisici. L’unica eccezione in questo campionato è il 2-0 alla Pro Vercelli: soltanto in quel caso l’Union è riuscita a prendersi i tre punti senza il suo talismano. Etichetta che, per essere chiari, sta strettissima a un giocatore la cui importanza va ben oltre la fortuna. E si riflette nei numeri.
L’impatto
Partiamo da quelli, allora: media di 2,55 punti a partita con lui in campo. Dato che schizza a 2,75 se contiamo solo le presenze da titolare in C: otto in tutto, con sette vittorie e un pari. Nessun giocatore di movimento in rosa può vantare un simile impatto statistico. È subentrato solamente col Treviso: al momento del suo ingresso la squadra era in svantaggio e ha chiuso in parità, pur con la beffa del 2-2 nel recupero di Maestrelli. Per Corini è imprescindibile. L’ha lasciato fuori soltanto quando il fisico gli ha impedito di dare il proprio contributo alla causa.
E probabilmente non è un caso che il suo rientro dall’infortunio di ottobre sia coinciso con la netta sterzata di questa fase della stagione. Sul piano fisico le risposte sono state più che brillanti: tre partite consecutive senza essere sostituito non le faceva dal finale della scorsa regular season. I novanta minuti contro Cittadella, Folgore Caratese e Arzignano hanno restituito a Corini il solito Rizzo: applicato, attento, perfetto in copertura e naturalmente predisposto a lanciarsi nello spazio con e senza palla.
Con la fascia
Venerdì il tecnico gli ha pure stretto al braccio la fascia da capitano, in assenza di Balestrero, entrato in campo solo per una manciata di minuti. Premio meritato per un giocatore fondamentale, troppo spesso sottovalutato. Per caratteristiche è il difensore biancazzurro più portato a muoversi sul fianco della linea a tre. Un braccetto moderno, rapido, e tatticamente molto intelligente: è così che sopperisce a qualche mancanza fisica. Anche perché, con una struttura differente e qualche centimetro in più, avrebbe probabilmente costruito una carriera ad altri livelli.
Rinnovo in vista?
In C però fa la differenza, e il Brescia se lo tiene stretto. Un incontro per il rinnovo del contratto (in scadenza) ancora non c’è stato, ma verrà calendarizzato nelle prossime settimane. L’intenzione del club è mettere sul piatto un prolungamento di un anno. Questo peraltro può essere il periodo buono per formalizzare l’intesa con De Maria e portare avanti i discorsi con Sina (che l’Union vuole blindare) e Silvestri. Nel caso di Rizzo, molto dipenderà dai suoi orientamenti. Ad aprile compirà trent’anni. In estate non ha mostrato tentennamenti davanti alla corte serrata della Sambenedettese, alzando un muro sul quale non si è mai aperta una crepa. Ci sono le basi perché il matrimonio prosegua, ma ancora nessuna certezza. Conta il presente, e l’obiettivo supremo: riportare il Brescia in B. Tutto il resto oggi è secondario.