Serie C, l’Union Brescia sfida in trasferta il Trento: la diretta

È il primo scontro diretto di questo campionato: il Brescia va a Trento per rafforzare il proprio status di favorita nel girone A. Appuntamento alle 21 contro la squadra che, sulla carta, ha gli strumenti per insidiare (insieme al Cittadella) l’Union nella lotta al vertice. Biancazzurri e veneti sono le uniche squadre a punteggio pieno in classifica, i gialloblù seguono a due lunghezze di distanza: sono anch’essi imbattuti, ma hanno pareggiato alla seconda con il Desenzano.
In questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto (canale 16 del digitale terrestre). La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.
A Corini mancano due pezzi da novanta come Rizzo e Marras, entrambi infortunati. L’impianto difensivo presenta delle sorprese: giocano Balestrero e Armati, che compongono il terzetto difensivo insieme a Silvestri. Sina c’è e giocherà da quinto, sulla destra: Corini lo preferisce a Casasola.
È fuori anche Mallamo, ma in questo caso a scopo precauzionale, perché il problemino muscolare accusato nei giorni scorsi è pressoché smaltito. In mezzo toccherà a Lamesta fare coppia con Mercati. De Maria a sinistra, attacco più offensivo con Pellegrini e Rizzo Pinna a supporto di Crespi. Di Molfetta non va nemmeno in panchina per un affaticamento al retto femorale: pure in questo caso non si vuole correre alcun rischio.
Il Brescia insegue la quarta vittoria nelle prime quattro giornate, un en plein che da queste parti non si verifica da ben diciannove anni. Il Trento, va da sé, è un’avversaria temibile. Tabbiani è alla sua terza stagione in gialloblù, il suo 4-3-3 è collaudato e sembra aver trovato un sostituto adeguato di Pellegrini, rientrato proprio all’Union: Molina, arrivato in estate dalla Salernitana, è già a due centri in tre partite. Uno dei clienti scomodi da tenere d’occhio questa sera.