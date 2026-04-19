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Sina anticipato, Bertoli spreca: le pagelle dell’Ospitaletto

Francesco Venturini
Il sogno play off degli orange sfuma contro la Pro Vercelli. Nessi chiamato agli straordinari in difesa, Torri non entra mai in partita
Messaggi in azione - Foto Francesca Fusari
Messaggi in azione - Foto Francesca Fusari
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Il sogno play off dell’Ospitaletto sfuma contro la Pro Vercelli, che vince 1-0 e preclude ai franciacortini la possibilità di agganciare il decimo posto. Di seguito le pagelle della sfida.

6 – Simone Cortese

Chiamato a sostituire Sonzogni all’ultimo minuto, dimostra personalità all’esordio.

5.5 – Matteo Gualandris

Ordinato in fase difensiva, ma davanti manca di incisività.

5.5 – Samuele Sina

Paga a caro prezzo l’unica disattenzione. Satriano lo anticipa e firma il gol che decide il match.

6.5 – Riccardo Nessi

In difesa è spesso chiamato agli straordinari e risponde presente. Nel finale si spinge in avanti.

6 – Michele Casali

Akpa Akpro lo mette in difficoltà in avvio, poi prende le misure. Dal 41’ st Luca Maffioletti (sv).

5.5 – Mattia Guarneri

Giornata complicata, fatica più del solito e gira spesso a vuoto. Dal 21’ st Gabriele Mondini (6).

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    Serie C, gli scatti di Pro Vercelli-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
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    Serie C, gli scatti di Pro Vercelli-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
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    Serie C, gli scatti di Pro Vercelli-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
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    Serie C, gli scatti di Pro Vercelli-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
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    Serie C, gli scatti di Pro Vercelli-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
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    Serie C, gli scatti di Pro Vercelli-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
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    Serie C, gli scatti di Pro Vercelli-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
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    Serie C, gli scatti di Pro Vercelli-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari

5.5 – Mattia Ievoli

Prestazione sottotono per il numero 10, che si accende solo con un tentativo da fuori finito largo. Dal 21’ st Giacomo Maucci (6).

6 – Michel Panatti

Cerca di ricucire gli strappi e dà equilibrio alla squadra.

6 – Claudio Messaggi

È l’unico che prova con continuità a puntare l’uomo e creare superiorità.

5 – Alessandro Torri

Soffre la compattezza della difesa piemontese e finisce per non entrare mai realmente in partita. Dal 21’ st Francesco Gobbi (6).

5 – Marco Bertoli

Si divora una clamorosa occasione nel finale di primo tempo che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match. Dal 35’ st Andrea Pavanello (sv).

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