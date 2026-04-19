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L’Ospitaletto cade a Vercelli e dice addio al sogno play off

Francesco Venturini
Un gol di Satriano al 13’ del secondo tempo regala la vittoria ai padroni di casa
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    Serie C, gli scatti di Pro Vercelli-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
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    Serie C, gli scatti di Pro Vercelli-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
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    Serie C, gli scatti di Pro Vercelli-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
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    Serie C, gli scatti di Pro Vercelli-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
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    Serie C, gli scatti di Pro Vercelli-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
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    Serie C, gli scatti di Pro Vercelli-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
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    Serie C, gli scatti di Pro Vercelli-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
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    Serie C, gli scatti di Pro Vercelli-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
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Finisce a Vercelli il sogno play off dell’Ospitaletto, sconfitto 1-0 dai padroni di casa della Pro Vercelli. Gli orange scivolano così a -5 dal decimo posto, con una sola gara ancora da disputare sabato prossimo al Corioni contro il Novara. Si chiude il sogno, sì, ma restano gli applausi: l’Ospitaletto ha compiuto qualcosa di grande, enorme nell’arco della stagione, conquistando una salvezza a cui in pochi credevano davvero.

La sfida

A Vercelli, però, la reazione arriva troppo tardi. I bianconeri tengono a lungo il pallino del gioco e, dopo un primo tempo povero di occasioni – fatta eccezione per il clamoroso errore di Bertoli al 45’ davanti al portiere – trovano il vantaggio in avvio di ripresa. Al 13’, infatti, Satriano sfrutta un traversone dalla destra, anticipa Sina e in girata batte Cortese, infilando la palla sul secondo palo.

Da lì in poi l’Ospitaletto prova a reagire, spinto anche dai cambi che danno nuova energia. Nessi ci prova con un tiro murato da Iotti, poi Gobbi si rende pericoloso con un diagonale che termina di pochissimo a lato.

Nel recupero, l’ultima occasione capita a Pavanello che stacca bene di testa, ma non trova lo specchio della porta. Finisce 1-0, finiscono i sogni play off. Resta una stagione straordinaria.

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