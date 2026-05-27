Brescia, questa è già una notte dei desideri e il Rigamonti s’accende

Abbiamo lasciato Valerio Crespi lassù, dove osano le aquile, con l’auspicio di arrivare là in fondo: dove – con vista che sarà al 99,9% su piazza del Popolo di Ascoli – si apre una porta sulla serie B. Questa – fischio d’inizio alle 20 – è già una notte dei desideri : il Brescia e la Salernitana si giocano l’accesso alla finale play off in un gioco che è apertissimo. Chi vince, con qualunque risultato, passa. L’altra perde a saluta. In caso di parità al 90° supplementari e poi in caso rigori. Circostanze aleatorie, ma che peseranno nella partita a scacchi di ritorno tra Eugenio Corini e Serse Cosmi : ogni decisione relativa all’undici di partenza o a partita in corso se poi l’equilibrio dovesse man mano rimanere tale, dovrà tenere conto anche di questo aspetto.

Il dato

I dati a ieri sera, con la curva Nord esaurita e possibilità di acquistare il tagliando anche oggi fino al fischio d’inizio della gara, lasciano prevedere un sold out o giù di lì considerando che la capienza è tra i 15 e i 16 mila posti, 1200 circa appannaggio dei salernitani.

Il colpo d’occhio che si annuncia di gran rispetto porterà però con sè qualche disagio logistico: i cancelli apriranno eccezionalmente alle 18, il consiglio è quello di portarsi per tempo dalle parti di Mompiano (dove, alle 19, gioca anche l’An con Recco).

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Le aspettative

L' esultanza di Crespi all'Arechi dopo aver firmato il prezioso 1-1

L’altro consiglio è quello di presentarsi al via pieni di fiducia, ma anche pronti a soffrire perché la rovesciata al 91’ di Crespi è stata quella del destino fino a un certo punto. Ovvero fino al punto in cui ha riequilibrato le parti e riposizionato il Brescia in una piccola situazione – quella del fattore campo – di vantaggio. Ma è tutto da fare e la modalità con la quale approcciare alla gara sarà quella di pensare di dover costruire una impresa, niente di meno.

Aiuta a pensare positivo il fatto che la prodezza di Valerione non è stata casuale, ma è arrivata ad attestare il tipo di prova tra il solido, il tosto, l’estetico e tanto altro sciorinata dal Brescia sotto il cielo granata. Mai visti i biancazzurri così come sono stati per la prima ora molto abbondante di gara. Ma quale errore sarebbe pensarsi migliori, credere di poter mettere in campo qualcosa meno del meglio sotto ogni componente, immaginare che dall’altra parte ci sia invece una squadra che si crede eliminata. O immaginare di poter replicare pari pari il copione di domenica.

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Le variabili

Partendo peraltro dal presupposto che il Brescia ha i suoi problemi, vecchi e nuovi. Marras è ancora un’incognita, Rizzo viene a sorpresa dato per recuperabile, ma resta parimenti un rebus. Abbiamo già detto dell’eventualità di supplementari e rigori da tenere in considerazione. Altre variabili (ah: occhio ai nervi e confidiamo in un arbitro all’altezza) che potranno influire saranno il caldo di pianura, la stanchezza (un fattore che pesa sulla Salernitana con 5 partite in 14 giorni sulle spalle mentre il Brescia fa i conti con alcuni giocatori che i 90’ ancora non li hanno nelle gambe), la motivazione extra di Cosmi nel voler rendere la pariglia tattica a Corini, la tensione del bersaglio grosso per cui si gioca che potrà pesare anche sulla pulizia delle giocate: bisognerà, nel caso, accompagnare e non sbuffare. È già una notte dei desideri. Una di quelle per cui vale la pena spendersi stando male, stando bene senza doversi chiedere perché.