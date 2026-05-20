Corini: «Serie B? Diamo tutto. Per Marras un indurimento»

Centottanta minuti fatti di solidità. Di testa . Di personalità. Per un obiettivo che doveva essere raggiunto dopo il carico messo sull’erba all’andata e il come è stato raggiunto fa tutta la differenza del mondo.

«Sì – conviene Eugenio Corini –. La volontà era di fare una partita importante. Non volevamo concedere a loro il contrattacco perché in questo sono molto abili. Abbiamo fatto una buona partita dove potevamo fare gol come prenderlo. Ma non averlo preso è stato un fattore molto positivo . Ecco, diciamo che in queste due partite abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato senza prendere alcun gol e concedendo il minimo sindacale».

L’analisi

E sulla solidità difensiva, Corini alza il tiro: «Questa è una squadra che sotto questo aspetto ha sempre fatto bene tutto l’anno. E anche questa prestazione ne ha confermato la bontà. Certo, avremmo potuto essere un po’ più lucidi nella pulizia delle ripartenze, ma sapevo che in questa seconda partita pochi giorni dopo la prima e dopo le tre settimane senza giocare la lucidità sarebbe stata minore, l’avevo messo in conto».

Il clima, soprattutto del primo tempo dove ci sono stati alcuni scontri di gioco con relative «storie tese» tra giocatori, può aver favorito e consentito di mantenere quel clima che ora il Brescia troverà in semifinale? Corini annuisce: «Volevo una squadra cazzuta e reattiva. E questa è stata. Dovevamo interpretarla così, non potevamo fare altrimenti: guai a giocarla pensando di aver già passato il turno. Ma più che nervosismo, io parlerei di grande attenzione ai particolari. Mi è piaciuto vedere un atteggiamento così».

I singoli

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Un occhio ai problemi dei singoli e una lode particolare: «Marras riferisce di un indurimento: il fatto che non abbia sentito una stilettata al polpaccio ci dà fiducia su un suo recupero, vediamo… Balestrero aveva un affaticamento, era un rischio utilizzarlo. Ma a Salerno ci sarà. Sono felice per Moretti: non giocava da tanto dopo un infortunio che temevamo fosse ancora più grave: ha fatto una partita importante, bravo».

La chiosa è sui tifosi: «Oltre diecimila spettatori? Clima molto bello, spero se ne aggiungano molti altri nel match di ritorno con la Salernitana. Perché noi troveremo l’Arechi, ma loro dovranno "trovare” il Rigamonti. Il coro finale della Curva (“Serie B, serie B”)? Siamo qui apposta, che la mettiamo tutta».