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Serie C, Brescia-Casarano vale la semifinale play off: la diretta

Calcio d’inizio alle 20: ai biancazzurri basta non perdere con quattro reti di scarto per qualificarsi. Sorpresa in difesa: c’è Moretti
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

Il difensore Luigi Silvestri - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Il difensore Luigi Silvestri - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il solco scavato all’andata è talmente profondo che, fuori d’ogni scaramanzia, centrare la qualificazione è poco più che una formalità. Per chiamarsi fuori da questi play off il Brescia dovrebbe perdere con quattro reti di scarto contro il Casarano. È vero, i pugliesi sono riusciti in un’impresa simile nello scorso turno (3-0 al Renate), ma è diverso il contesto (il Rigamonti) e pure la cifra tecnica dell’avversaria.

C’è però modo e modo di passare il turno, come ha voluto evidenziare ieri in conferenza Eugenio Corini. La sua Union vuole farlo convincendo, alimentando la propria autostima e le proprie convinzioni. Il calcio d’inizio, come all’andata, è in programma alle 20. In questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.

Sorpresa di formazione per Corini, che lancia Moretti in difesa al posto di Balestrero, accanto a Silvestri e Rizzo. Rivoluzione sulle fasce, dove giocano Armati e Bocci, mentre davanti c’è spazio per Cazzadori insieme a Marras e Crespi. In mezzo riposa Mallamo, che cede il posto a Zennaro.

In tribuna al Rigamonti c’è anche il grande ex Sandro Tonali, che a Mompiano manca da un Brescia-Monza del 2022, valido in quel caso per i play off di serie B. Prima del fischio d’inizio verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Evaristo Beccalossi. È anche a lui che il Brescia vuole dedicare questa qualificazione. Per continuare a sognare in grande.

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