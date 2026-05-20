Serie C, Brescia-Casarano vale la semifinale play off: la diretta

Il solco scavato all’andata è talmente profondo che, fuori d’ogni scaramanzia, centrare la qualificazione è poco più che una formalità. Per chiamarsi fuori da questi play off il Brescia dovrebbe perdere con quattro reti di scarto contro il Casarano. È vero, i pugliesi sono riusciti in un’impresa simile nello scorso turno (3-0 al Renate), ma è diverso il contesto (il Rigamonti) e pure la cifra tecnica dell’avversaria.

Leggi anche Il Brescia chiama casa per chiudere col Casarano e aprirsi alla semifinale C’è però modo e modo di passare il turno, come ha voluto evidenziare ieri in conferenza Eugenio Corini. La sua Union vuole farlo convincendo, alimentando la propria autostima e le proprie convinzioni. Il calcio d’inizio, come all’andata, è in programma alle 20. In questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.