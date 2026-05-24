Play off, il Brescia insegue l’impresa a Salerno: la scelta su Marras

Ci siamo. Nell’inferno dell’Arechi, il Brescia vuole continuare a inseguire un sogno. Quello della promozione in serie B nel primo anno di vita. L’Union ha eliminato il Casarano con un secco 3-0 nella doppia sfida. Ora deve fare i conti con un ostacolo molto più grande: la Salernitana dell’ex Cosmi, stasera in tribuna perché squalificato. Calcio d’inizio alle 21.