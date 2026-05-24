Play off, il Brescia insegue l’impresa a Salerno: la scelta su Marras

Ci siamo. Nell’inferno dell’Arechi, il Brescia vuole continuare a inseguire un sogno. Quello della promozione in serie B nel primo anno di vita. L’Union ha eliminato il Casarano con un secco 3-0 nella doppia sfida. Ora deve fare i conti con un ostacolo molto più grande: la Salernitana dell’ex Cosmi, stasera in tribuna perché squalificato. Calcio d’inizio alle 21.
In questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.
Marras, alle prese con un affaticamento (si temeva qualcosa di peggio, dopo lo stop di mercoledì), parte dalla panchina. Corini sceglie di non rischiarlo e mette in campo un centrocampista in più, Zennaro, che dovrebbe inserirsi nel pacchetto offensivo insieme a Lamesta e Crespi.
Il tecnico cambia dunque un paio di pedine, ma non tocca essenzialmente alcun equilibrio. A destra gioca ancora Armati: altra panchina per Cisco, unico diffidato insieme a Fogliata. Sul versante opposto c’è De Maria. In mezzo Mercati e Mallamo. Quantità e qualità. Rientra pure Balestrero, tenuto fuori nel ritorno col Casarano per un piccolo problema muscolare. Il capitano chiuderà la linea difensiva a tre insieme a Silvestri e Rizzo, davanti al solito Gori.
Questa sera, di fatto, va in scena il primo tempo della partita per la qualificazione alla finale. Il secondo è in programma tra tre giorni (mercoledì) al Rigamonti. Un vantaggio che l’Union vuole provare a sfruttare al massimo. Per farlo, occorre reggere l’urto questa sera. Davanti a quasi trentamila persone (circa 700 i bresciani), in un clima caldissimo (e non solo dal punto di vista meteorologico), c’è una missione da portare a termine.