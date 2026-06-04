Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio
Sport
CalcioGDB+

Brescia, Mercati mancherà tanto. Tutte le ipotesi per sostituirlo

Il centrocampista si è fatto ammonire mercoledì con l’Ascoli e salterà la sfida di ritorno. Il doppio play è una possibilità, ma dipende pure da Marras. E c’è un aspetto tattico da non sottovalutare
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

Mercati in lacrime dopo l'ammonizione - © www.giornaledibrescia.it
Mercati in lacrime dopo l'ammonizione - © www.giornaledibrescia.it

Quelle lacrime toccano il cuore, ma turbano pure i pensieri: quella di Alessandro Mercati è una perdita enorme, inutile girarci attorno. Il Brescia correrà con qualche nel cavallo nel motore in meno, e quella quota di potenza non si recupera. È una falla che va coperta con altre caratteristiche, l’Union ha le armi per cambiare pelle e mantenere alto il livello.

Di certo la scelta non è semplice. In primo luogo perché Mercati in questi play off ha trascinato la squadra, con un’energia traboccante e spinta sempre al limite. Fino a superarlo, come mercoledì, con quel fallo ampiamente evitabile e costato il giallo in diffida, e dunque la finale di ritorno. Ma non è semplice anche perché trovare la pedina giusta da affiancare a Mallamo non è un processo decisionale autonomo. Deve tenere conto e incastrarsi con altre situazioni.

Le ipotesi

Da valutare il minutaggio di Marras - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Da valutare il minutaggio di Marras - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

La soluzione più logica, in termini gerarchici, sarebbe quella di abbassare Zennaro e riproporre Marras dall’inizio, accanto a Lamesta. Qui le considerazioni sono due. Una più pratica, perché l’ex Reggiana, dal problema accusato col Casarano, viene trattato più come un bene da preservare che come un’arma da sprigionare. «È il nostro Pibe de oro, dobbiamo centellinarlo», ha scherzato in conferenza Corini. Che poi ha aggiunto di dover studiare una gara che potrebbe durare centoventi minuti.

Che Marras parta dall’inizio non può essere una certezza monolitica, insomma. La strategia potrebbe essere pure quella di sfruttarlo per uno spezzone più breve, quando la stanchezza avrà cominciato ad appesantire le gambe degli avversari e gli spazi saranno fisiologicamente più dilatati. A quel punto Zennaro servirebbe sulla trequarti.

Più copertura

Davide Balestrero e Mattia Zennaro - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Davide Balestrero e Mattia Zennaro - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

L’altro aspetto di cui tenere conto è quello tattico: l’Ascoli è micidiale in ripartenza, serve gente che sappia reggere l’urto sugli esterni e in mezzo. Zennaro e Mallamo in coppia garantirebbero qualità, ma renderebbero forse troppo blanda la riposta del reparto alle transizioni bianconere. E allora, ponendo di alzare Zennaro, chi potrebbe essere l’uomo giusto per la mediana? Balestrero darebbe più copertura, ma spostarlo implicherebbe scegliere un altro braccetto per il terzetto (Moretti?).

L’alternativa è Fogliata, che Corini tiene in considerazione e ha buttato dentro nel recupero di mercoledì. È escluso che De Francesco possa giocare dopo aver saltato tutti i play off per infortunio: sarà in tribuna insieme a Di Molfetta. Soluzioni più fantasiose, come un adattato (Cisco o De Maria) sulla trequarti per riportare indietro Zennaro appaiono francamente molto remote. In un quadro come questo avrebbe più senso mettere Cazzadori in appoggio alla punta. Ma l’ex Caldiero in questi play off ha giocato appena 75’, non è esattamente il primo della lista. È un bel rebus. Che Corini si sarebbe evitato volentieri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Union BresciaAscoli CalcioAlessandro Mercatifinaleserie Critornoplay offBrescia

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
La prima pagina del GdB come ricordo di una data speciale, da conservare o regalareLa prima pagina del GdB come ricordo di una data speciale, da conservare o regalare

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi.

SCOPRI DI PIÙ
SponsorizzatoCsmt, dove l’innovazione industriale diventa progetto concretoCsmt, dove l’innovazione industriale diventa progetto concreto

Dall’intelligenza artificiale alla sostenibilità, l’hub bresciano accompagna le imprese nel trasformare tecnologie, dati e competenze in soluzioni misurabili

Come comunicare senza perdere valore: «AI Marketing» in edicola con il GdBCome comunicare senza perdere valore: «AI Marketing» in edicola con il GdB

Un libro dedicato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel marketing e nella comunicazione, tra automazione, creatività ed empatia.

SCOPRI DI PIÙ