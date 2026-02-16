Brescia, Corini: «Ci manca qualcosa per essere grandi»

Chirurgico com’è nelle sue analisi, circospetto nel muoversi tra parole e sfumature, Eugenio Corini mette il suo Brescia di fronte alla realtà: «Ci manca ancora qualcosa sul piano della mentalità per essere grandi». Non è un attacco frontale, chiaramente. È un’esortazione diffusa a capire che serve disperatamente fare di più, se si vuole ambire a qualcosa di grande già quest’anno: «E infatti io non voglio limitarmi a dire che siamo stati sfortunati. Voglio andare oltre, e capire come sia stato possibile perdere così questa partita», sottolinea dopo il ko con la Pergolettese.

L’analisi

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Il tecnico definisce «incredibile» l’aver chiuso il primo tempo in svantaggio dopo quel profluvio di occasioni gettate al vento. Lo è soprattutto «aver subito due gol da rimessa laterale». Semplice casualità, o c’è un tema di sufficienza da estirpare subito alla radice? «Dico che ci è mancata determinazione. Quando lasci una virgola rischi di pagare grosso, stavolta è successo e gli avversari se la sono presa senza farsi pregare». Poi Corini srotola meglio il concetto: «Quando dico che non c’è stata abbastanza cattiveria intendo che in un certo senso, inconsciamente, credi che il tuo compagno possa risolvere per te una situazione. E questo non può in alcun modo accadere».

La delusione

C’è delusione, e l’allenatore non la nasconde: «È una sconfitta pesante e amara, avevamo l’opportunità di prendere vantaggio sul Lecco e provare a rompere un po’ le scatole al Vicenza. Provo grande rammarico: l’atteggiamento non è mancato, la convinzione c’era».

Corini ripete più e più volte di voler analizzare minuziosamente le ragioni di un passo falso maturato con modalità quasi inedite: erano sei mesi che il Brescia, sbloccando la gara nel primo tempo, non si ritrovava a rimuginare per una sconfitta.

«Dobbiamo crescere e lavorare ancora tanto per fare quello step che tutti desideriamo – ribadisce Eugenio –. Reputo fondamentale anche recuperare alcuni giocatori, che in situazioni come queste possono darci una grande mano». Al netto di questo, Corini torna a Brescia con più interrogativi di prima.

Il protagonista

De Francesco in azione - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

«Siamo molto rammaricati e arrabbiati: in quei due episodi non possiamo permetterci di non avere l’attenzione e la cattiveria giuste». Alberto De Francesco, il migliore tra i biancazzurri, sottoscrive in pieno l’analisi del proprio allenatore: «Sono due errori che hanno spostato l’inerzia a loro favore, nonostante avessimo approcciato bene la gara».

Il centrocampista parla comunque di «lezione importante per la squadra», che da una serata come questa può «cogliere l’opportunità di migliorarsi»: «Siamo consapevoli che questa partita doveva finire diversamente: c’è delusione, soprattutto per i tanti tifosi che sono venuti a vederci», conclude.