Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Crespi segna e spreca, difesa distratta: le pagelle del Brescia

Fabrizio Zanolini
Frenata a sorpresa dei biancazzurri, che perdono 2-1 sul campo della Pergolettese: passo indietro per Lamesta, il migliore è De Francesco
La delusione di De Maria - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
La delusione di De Maria - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
AA

Queste le pagelle dell’Union Brescia dopo la sconfitta per 2-1 sul campo della Pergolettese, primo ko esterno per la squadra di Corini.

6 – Stefano Gori

La botta a pelo d’erba di Jaouhari è secca e pure sporcata da Sorensen, lui ci arriva a smorzarla ma non ad evitare il gol. Incolpevole anche sul secondo, un rigore in movimento angolatissimo. Salva su Orlandi nel recupero.

6 – Luigi Silvestri

Il rimpallo con Rizzo sul limite favorisce il tiro-gol di Jaouhari. Spinge come al solito e, come al solito, ci prova di testa su palla d’angolo. Con l’uscita di Sorensen, passa al centro.

5.5 – Frederik Sorensen

Sporca il destro di Jaouhari, beffando Gori. Fa il suo, però c’è anche lui nella tonnara di gambe che non riescono a rinviare palla nel 2-1. Dal 20’ st Loris Armati (6) che entra bene nel vivo del gioco.

5.5 – Alberto Rizzo

Jaouhari gli sbuca dietro sull’1-1. Sta più basso del solito, anche quando la squadra, per tutto il secondo tempo, staziona nella metà campo della Pergo. Dal 90’ Tommy Maistrello (sv)

6 – Manuel Marras

Torna qualche metro indietro rispetto alla scorsa partita, lasciando più campo sulla mancina a De Maria. Si alza di più nella ripresa, ma si fa apprezzare per un paio di grandi recuperi difensivi. Con l’entrata di Cisco si accentra. Dal 37’ st Mattia Valente (sv)

6 – Davide Balestrero

Estirpa dai piedi di Capoferri la palla che diventa l’assist di platino per Crespi. Lotta, ma cala alla distanza. Dal 20’st Andrea Cisco (6) che sfodera subito un doppio dribbling in area murato all’ultimo e prova a sfondare, con fortune alterne.

5.5 – Alessandro Lamesta

Più in ombra del solito, avendo De Francesco il catalizzatore dei palloni lì nel mezzo. A parte la gran palla per Crespi che mette alto di testa da pochi metri, non mostra la consueta brillantezza.

  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

6 – Alberto De Francesco (il migliore)

Come con la Virtus parte con un destro, stavolta su punizione, che sfila sull’esterno della rete. Grande assist per Crespi che spreca. Tutte le impostazioni da basso passano da lui. Stremato. Dal 37’ st Riccardo Fogliata (sv)

6 – Vincent De Maria

Fa di fatto l’ala sinistra e mette dentro parecchi palloni. Schiuma sulla fascia, ne gioca tanti e ne recupera. Forse gli manca la conclusione dl limite.

5.5 – Denis Cazzadori

Fa troppo spesso quel tocchetto in più, perdendo l’attimo giusto. Con pure qualche errore di troppo nell’area avversaria. Nel forcing della ripresa, a parte il gol annullato per fuorigioco, non trova lo spunto.

6 – Valerio Crespi

Il gol che si mangia al 10’ grida vendetta. Si fa però perdonare subito dopo insaccando il cioccolatino di Balestrero per il suo quarto centro. Ha altre opportunità, ma per un motivo, per l’altro o per poca lucidità non trova la rete. Mezzo voto in più per il gol.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Union BresciaPergolettesepagelleserie C
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario