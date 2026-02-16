Crespi segna e spreca, difesa distratta: le pagelle del Brescia
Queste le pagelle dell’Union Brescia dopo la sconfitta per 2-1 sul campo della Pergolettese, primo ko esterno per la squadra di Corini.
6 – Stefano Gori
La botta a pelo d’erba di Jaouhari è secca e pure sporcata da Sorensen, lui ci arriva a smorzarla ma non ad evitare il gol. Incolpevole anche sul secondo, un rigore in movimento angolatissimo. Salva su Orlandi nel recupero.
6 – Luigi Silvestri
Il rimpallo con Rizzo sul limite favorisce il tiro-gol di Jaouhari. Spinge come al solito e, come al solito, ci prova di testa su palla d’angolo. Con l’uscita di Sorensen, passa al centro.
5.5 – Frederik Sorensen
Sporca il destro di Jaouhari, beffando Gori. Fa il suo, però c’è anche lui nella tonnara di gambe che non riescono a rinviare palla nel 2-1. Dal 20’ st Loris Armati (6) che entra bene nel vivo del gioco.
5.5 – Alberto Rizzo
Jaouhari gli sbuca dietro sull’1-1. Sta più basso del solito, anche quando la squadra, per tutto il secondo tempo, staziona nella metà campo della Pergo. Dal 90’ Tommy Maistrello (sv)
6 – Manuel Marras
Torna qualche metro indietro rispetto alla scorsa partita, lasciando più campo sulla mancina a De Maria. Si alza di più nella ripresa, ma si fa apprezzare per un paio di grandi recuperi difensivi. Con l’entrata di Cisco si accentra. Dal 37’ st Mattia Valente (sv)
6 – Davide Balestrero
Estirpa dai piedi di Capoferri la palla che diventa l’assist di platino per Crespi. Lotta, ma cala alla distanza. Dal 20’st Andrea Cisco (6) che sfodera subito un doppio dribbling in area murato all’ultimo e prova a sfondare, con fortune alterne.
5.5 – Alessandro Lamesta
Più in ombra del solito, avendo De Francesco il catalizzatore dei palloni lì nel mezzo. A parte la gran palla per Crespi che mette alto di testa da pochi metri, non mostra la consueta brillantezza.
- Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
6 – Alberto De Francesco (il migliore)
Come con la Virtus parte con un destro, stavolta su punizione, che sfila sull’esterno della rete. Grande assist per Crespi che spreca. Tutte le impostazioni da basso passano da lui. Stremato. Dal 37’ st Riccardo Fogliata (sv)
6 – Vincent De Maria
Fa di fatto l’ala sinistra e mette dentro parecchi palloni. Schiuma sulla fascia, ne gioca tanti e ne recupera. Forse gli manca la conclusione dl limite.
5.5 – Denis Cazzadori
Fa troppo spesso quel tocchetto in più, perdendo l’attimo giusto. Con pure qualche errore di troppo nell’area avversaria. Nel forcing della ripresa, a parte il gol annullato per fuorigioco, non trova lo spunto.
6 – Valerio Crespi
Il gol che si mangia al 10’ grida vendetta. Si fa però perdonare subito dopo insaccando il cioccolatino di Balestrero per il suo quarto centro. Ha altre opportunità, ma per un motivo, per l’altro o per poca lucidità non trova la rete. Mezzo voto in più per il gol.
