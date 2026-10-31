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L’Ospitaletto non vince, ma ferma una big: 0-0 con il Trento

Il successo manca da metà settembre, ma gli orange raccolgono un punto grazie a una prova difensiva di spessore. Rivedibile invece la fase offensiva
Giovanni Gardani
Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Trento
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Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Trento

L’Ospitaletto resiste all’urto della vicecapolista, strappando un punto al Trento. Al Gino Corioni non arriva quel successo che manca da metà settembre, ma dopo due ko di fila è una prova di spessore quella che consente ai ragazzi di Quaresmini di tornare a muovere la classifica.

Punto di valore

Non è stata una gara indimenticabile dal punto di vista delle emozioni ma forse, dalla parte dell’Ospitaletto, non poteva essere altrimenti contro una squadra come il Trento che ha difeso attaccando o comunque tenendo palla spesso e volentieri e cercando di lasciare diversi metri tra gli avversari e la propria porta.

Di contro, se davanti l’Ospitaletto non ha funzionato (ma buona occasione, al 61’, con il diagonale di Stefanoni largo), dietro la prova è stata di grande solidità e concentrazione. Una sola grande chance per i gialloblu ospiti: al 73’ Ladisa colpisce al volo da corner, Ferrante salva i suoi respingendo di piede. All89’ Possenti sfiora il blitz su torre di Nessi in area piccola. Finisce 0-0 ed è un punto di grande valore.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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