L’Ospitaletto non vince, ma ferma una big: 0-0 con il Trento

L’Ospitaletto resiste all’urto della vicecapolista, strappando un punto al Trento. Al Gino Corioni non arriva quel successo che manca da metà settembre, ma dopo due ko di fila è una prova di spessore quella che consente ai ragazzi di Quaresmini di tornare a muovere la classifica.
Punto di valore
Non è stata una gara indimenticabile dal punto di vista delle emozioni ma forse, dalla parte dell’Ospitaletto, non poteva essere altrimenti contro una squadra come il Trento che ha difeso attaccando o comunque tenendo palla spesso e volentieri e cercando di lasciare diversi metri tra gli avversari e la propria porta.
Di contro, se davanti l’Ospitaletto non ha funzionato (ma buona occasione, al 61’, con il diagonale di Stefanoni largo), dietro la prova è stata di grande solidità e concentrazione. Una sola grande chance per i gialloblu ospiti: al 73’ Ladisa colpisce al volo da corner, Ferrante salva i suoi respingendo di piede. All89’ Possenti sfiora il blitz su torre di Nessi in area piccola. Finisce 0-0 ed è un punto di grande valore.