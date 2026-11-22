Sarà importante prendere il lato giusto della coperta. O meglio, utilizzare al meglio ogni centimetro della stessa. Ogni metro di campo, se preferite. Vale per l’Ospitaletto, chiaramente, tornato un po’ più difensivo nel momento in cui è stato richiamato a fare punti (zero gol incassati nelle ultime tre). Ma vale anche per l’Alcione Milano, che oggi ospita la squadra di Quaresmini (ore 14.30) e lo fa con un ruolino che potremmo definire singolare.
Paradosso
«Pareggiano poco, perché cercano sempre di giocare», sottolinea mister Andrea Quaresmini dell’Ospitaletto in conferenza stampa. In realtà l’Alcione è una delle squadre che pareggia di più (6 su 14 gare: solo Pergolettese e Giana hanno fatto meglio, o peggio) ma il punto evidenziato da Quaresmini regge comunque: in effetti i segni «X» dei milanesi si concentrano tutti nelle prime nove partite, dopo di che sembra essere scattato qualcosa. «Segnano spesso e subiscono abbastanza (solo una volta su 14 l’Alcione ha tenuto la porta inviolata, alla 2ª giornata contro la Dolomiti Bellunesi, ndr) – riassume il tecnico dell’Ospitaletto – il che identifica al meglio il loro Dna: una squadra di qualità, che sa come colpirti e che ha tante armi per farlo. Ma al contempo una squadra che concede quando si scopre per provare a giocare».
Eccola, la coperta: quella che, nel mentre, l’Ospitaletto deve gestire al meglio, tessendola senza rifare l’errore della tela di Penelope che ha costretto gli orange, pur dentro una classifica che brilla da diverse domeniche (giusto rimarcarlo), a rivedere qualche piano in corso d’opera, dopo due sconfitte di fila che avevano tarpato le ali.
Interesse
«Questa volta più che curioso – spiega Quaresmini – ho voglia di vedere come la mia squadra approccerà al match: è una sfida difficile, credo anche più delle ultime due perché siamo in casa di un team costruito per le prime 5-6 piazze. Ma voglio capire come terremo il campo e se miglioreremo dal punto di vista della qualità. Nella consapevolezza che la classifica dà serenità, e questa deve essere la nostra forza, sappiamo di poter produrre un calcio più efficace offensivamente parlando».
A tal proposito si può sorridere al recupero a pieno regime di Galuppini, che con la Dolomiti Bellunesi aveva giocato soltanto una mezz’oretta, mentre anche Ragnoli Galli è nel gruppo: sin qui non ha ancora trovato spazio, ma è comunque un modo per evidenziare che la rosa è completa.
E se Rolfini e Morselli, con 11 reti sulle 23 di squadra dell’Albione Milano, sono i pericoli pubblici numero uno per l’Ospitaletto, ecco un dato che può spingere i franciacortini: i meneghini hanno ancora vinto uno scontro diretto con le squadre che sono davanti in classifica. E viene da due ko di fila, oltre che da due sconfitte sul campo di casa. «Ma questo – avverte Quaresmini – per loro potrebbe essere uno stimolo in più: noi, che non vincevamo al Corioni da due mesi, lo sappiamo». Sarà, ma per l’Ospitaletto somiglia anche a un’occasione…