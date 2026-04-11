Passo indietro per Crespi, Gori colpevole: le pagelle del Brescia
Il Brescia non scaccia il tabù derby: quarta partita in stagione senza vittorie. A Lumezzane arriva una sconfitta con lo stesso punteggio dell’andata (1-0), e decisa dallo stesso marcatore (Iori). Di seguito le pagelle.
5.5 – Stefano Gori
Modalità gattone attivata: super riflesso su palla all’incrocio di Caccavo. E poi ancora a deviare sulla traversa un diagonale dello stesso. Ma resta una macchia sul gol che subisce: sul suo palo.
5 – Luigi Silvestri
Non è giornata per molti: lui tra questi. Poco settato sulle frequenza di giornata, tanto invece nervoso. Rimedia un giallo forse ingeneroso, ma ciò non giustifica il nervosismo. Dal 32’ st Loris Armati (6).
5 – Frederick Sorensen
Che duello con Caccavo, attaccante di taglia extralarge che proprio con la sua pezzatura lo mette in grande difficoltà.
6 – Alberto Rizzo (il migliore)
Cercando di pescare il buono tra i singoli, non si può che andare per esclusione: dalla scrematura emerge lui che soffre un po’ solo nel finale di una gara comunque puntuale.
5.5 – Andrea Cisco
Il 30 senza il 31. La cosa migliore è una gran palla a giri millesimati per Balestrero. Dal 32’ st Denis Cazzadori (5.5) Palloni ne vede ben pochi.
5.5 – Alessandro Mallamo
Crea e si propone nel primo tempo, si incarta nella ripresa.
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
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5.5 – Alessandro Lamesta
Primo tempo autorevole, ripresa nel gorgo senza uscita. In fatica. Dal 38’ st Tommy Maistrello (6) Un buon impatto e un paio di chance.
5.5 – Davide Balestrero
Tiene bene nel primo tempo nel quale va a tanto così dall’essere decisivo: se solo Filigheddu non gli dicesse no. Decisivo lo diventa nella ripresa, al contrario, commettendo il fallo che porta alla punizione-gol di Iori. Dal 32’ st Mattia Zennaro (6) Riaccende la luce dopo 4 mesi e impegna Filigheddu.
5.5 – Vincent De Maria
Fa intravedere qualcosa nel primo tempo con qualche cross al veleno. Poi paga dazio fisicamente e sparisce. Da 32’ st Brayan Boci (6) Un ingresso onesto.
5 – Valerio Crespi
Un sinistraccio su occasione vera, un gol in fuorigioco e niente altro: passo indietro.
5 – Manuel Marras
Direttore del festival degli errori tra sbagli sottoporta e imprecisioni.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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