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Passo indietro per Crespi, Gori colpevole: le pagelle del Brescia

Erica Bariselli
Passo falso dell’Union contro il Lumezzane: giornata no per Silvestri e Sorensen. Tra i titolari si salva solo Rizzo
Delusione in casa Union dopo il gol subito - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Delusione in casa Union dopo il gol subito - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
AA

Il Brescia non scaccia il tabù derby: quarta partita in stagione senza vittorie. A Lumezzane arriva una sconfitta con lo stesso punteggio dell’andata (1-0), e decisa dallo stesso marcatore (Iori). Di seguito le pagelle.

5.5 – Stefano Gori

Modalità gattone attivata: super riflesso su palla all’incrocio di Caccavo. E poi ancora a deviare sulla traversa un diagonale dello stesso. Ma resta una macchia sul gol che subisce: sul suo palo.

5 – Luigi Silvestri

Non è giornata per molti: lui tra questi. Poco settato sulle frequenza di giornata, tanto invece nervoso. Rimedia un giallo forse ingeneroso, ma ciò non giustifica il nervosismo. Dal 32’ st Loris Armati (6).

5 – Frederick Sorensen

Che duello con Caccavo, attaccante di taglia extralarge che proprio con la sua pezzatura lo mette in grande difficoltà.

6 – Alberto Rizzo (il migliore)

Cercando di pescare il buono tra i singoli, non si può che andare per esclusione: dalla scrematura emerge lui che soffre un po’ solo nel finale di una gara comunque puntuale.

5.5 – Andrea Cisco

Il 30 senza il 31. La cosa migliore è una gran palla a giri millesimati per Balestrero. Dal 32’ st Denis Cazzadori (5.5) Palloni ne vede ben pochi.

5.5 – Alessandro Mallamo

Crea e si propone nel primo tempo, si incarta nella ripresa.

  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
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5.5 – Alessandro Lamesta

Primo tempo autorevole, ripresa nel gorgo senza uscita. In fatica. Dal 38’ st Tommy Maistrello (6) Un buon impatto e un paio di chance.

5.5 – Davide Balestrero

Tiene bene nel primo tempo nel quale va a tanto così dall’essere decisivo: se solo Filigheddu non gli dicesse no. Decisivo lo diventa nella ripresa, al contrario, commettendo il fallo che porta alla punizione-gol di Iori. Dal 32’ st Mattia Zennaro (6) Riaccende la luce dopo 4 mesi e impegna Filigheddu.

5.5 – Vincent De Maria

Fa intravedere qualcosa nel primo tempo con qualche cross al veleno. Poi paga dazio fisicamente e sparisce. Da 32’ st Brayan Boci (6) Un ingresso onesto.

5 – Valerio Crespi

Un sinistraccio su occasione vera, un gol in fuorigioco e niente altro: passo indietro.

5 – Manuel Marras

Direttore del festival degli errori tra sbagli sottoporta e imprecisioni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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