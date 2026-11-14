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Serie C, il Lumezzane ritrova pezzi pregiati e sfida il Trento

Anatriello e Torregrossa sono a disposizione. Sammarco ci crede: «Vogliamo dire la nostra»
Alberto Rossini
Gennaro Anatriello - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Gennaro Anatriello - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Respirare a pieni polmoni proprio nel momento in cui l’aria si fa più rarefatta. Il Lumezzane ritrova pezzi pregiati e vede rientrare ulteriormente l’emergenza numerica, ma all’orizzonte si profila il peggior cliente possibile. Oggi, al Saleri (calcio d’inizio alle 17.30), arriva il Trento e i numeri dei gialloblù parlano chiaro. Terzo posto in classifica, seconda difesa più solida, tredici punti su quindici nelle ultime cinque gare – miglior rendimento del momento – e uno zero nella casella delle sconfitte che ricorda a tutte le altre squadre che stiamo parlando dell’unica imbattuta del girone A.

Dal canto proprio, il Lume è tornato a respirare dopo il successo in extremis firmato D’Agostino con l’Alcione Milano, che ha interrotto un digiuno di vittorie che durava da quattro turni. E anche il fattore ex oggi avrà un proprio significato. La colonia rossoblù formata da ex Trento conta infatti i nomi di Alessandro Ghillani – allenato da Tabbiani nella stagione 2024-2025 – e di Tommaso Ebone, che ha disputato in maglia Trento l’annata 2025-2026, ma che è ancora ai box e non sarà della partita.

Quella contro i trentini, poi, è una sfida che inizia ad avere i contorni di un duello tabù. L’ultimo successo assoluto del Lumezzane risale infatti al 29 gennaio 1995. In quel caso i valgobbini avevano colto un successo per 2-1 firmato Sonzogni e Zanin, mentre gli otto incroci successivi tra serie D e C hanno portato in dote quattro successi del Trento e quattro segni «X».

La formazione

Per l’occasione Sammarco ritrova Anatriello, che ha scontato i due turni di squalifica rimediati dopo il rosso di Crema, e Torregrossa, che torna tra i convocati dopo un mese e mezzo di assenza. «La vittoria contro l’Alcione ci ha lasciato grande entusiasmo in settimana – spiega il tecnico Sammarco –. Anatriello rientra e si è allenato molto bene. Mi aspetto una grande partita da parte sua. Il modulo conta sempre fino a un certo punto, resta fondamentale l’atteggiamento. Il Trento sta dimostrando di essere una delle grandi. È una squadra allenata bene con giocatori forti. Abbiamo rispetto ma vogliamo dire la nostra».

E il rientro proprio di Anatriello potrebbe riportare Sammarco al tradizionale 3-5-2 in un tandem composto dall’ex Bologna e Monachello, confermando in blocco gli altri reparti.

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