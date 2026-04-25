Crespi, settimo acuto. Mercati in clima play off: le pagelle del Brescia

L’Union Brescia batte di misura l’Inter Under 23 e si assicura il secondo posto in classifica: grazie a questo piazzamento, i biancazzurri sono certi di partecipare ai quarti di finale dei play off. Di seguito le pagelle.

7 – Stefano Gori

Si scalda i guanti al 6’ volando ad arpionare la zuccata nell’angolino di Berenbruch. Sempre sul 44 meneghino si ripete alla grande. La traversa salva la diciottesima gara senza subire reti: chapeau.

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6 – Loris Armati

Dentro per l’assenza di Sorensen, è il più timido dei tre dietro, patendo un po’ la velocità dei nerazzurri. Tiene comunque botta fino alla fine.

7 – Luigi Silvestri

Al centro dei tre, lui naturale difensore che agisce più volentieri ai lati, tiene bene anche la «nuova» posizione, sgomitando prima su Spinaccé e poi su Zuberek, che non tolgono mai la gamba nei contrasti. E lui si fa, come sempre, rispettare, senza rischiare il giallo da diffidato.

6.5 – Alberto Rizzo

Gran palla per Crespi nel gol annullato per offside. Dalle sue parti gravitano Berenbruch e Kamate, ai quali prende alla lunga le misure. Reattivo e solido.

6 – Andrea Cisco

Parte bene con i soliti spunti sul fondo destro, anche se gli manca sempre quel centesimo per fare l’euro. Il gioco, poi, si sposta spesso sulla mancina e lui si vede meno. Dal 40’ st Mattia Valente (sv).

6.5 – Alessandro Mallamo

Prima partita senza Lamesta al suo fianco. La nuova coppia con Mercati regge la mediana su gambe e fosforo. Melgrati ci arriva sul suo destro su punizione. Corre per tutti i 97 minuti del match.

Serie C, gli scatti di Inter U23-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

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7 – Alessandro Mercati

Un assist per Crespi che non ci arriva per un non nulla. Corre, contrasta e imposta. Tornato titolare dopo quattro mesi e mezzo mostra, per un’ora, quella in cui resta in campo, di essere in modalità play off. Dal 17’ st Mattia Zennaro (6), che evita il tap-in sulla traversa dell’Inter e mette minuti nei muscoli.

6.5 – Vincent De Maria

Stranamente, si spinge più a sinistra e lui è spesso nel vivo del gioco. Alcuni ottimi palloni messi «in the box», uno pesca Marras sul secondo palo, che centra Melgrati. Dal 17’ st Brayan Boci (6.5), bravo a rubare palla a Kamate per l’assist-gol di Crespi.

6 – Davide Balestrero

È l’uomo che permette a Marras di svariare per il campo. Splendido l’assist per Crespi che centra la sbarra, ma il gol che «si mangia» centrando il palo a porta vuota sul cioccolatino di Crespi gli costa mezzo voto.

6.5 – Manuel Marras

Si becca un giallo dopo 5 minuti e deve «gestire» la propria partita, ma questo non gli vieta di tirar fuori dal cilindro giocate da altra categoria. Melgrati gli nega il gol a fine primo tempo anche se forse è più lui a centrarlo al volo. Cala nella ripresa, ma è in palla. Dal 47’ st Luca Vido (sv).

7.5 – Valerio Crespi (il migliore)

Con il proprio settimo gol certifica il secondo posto. Prima, ci va soltanto vicino, per due volte. Poi impatta bene il pallone, ma la traversa gli nega la rete. Suo il passaggio per Balestrero, che spreca malamente. Dal 40’ st Denis Cazzadori (sv).