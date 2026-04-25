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Corini: «Secondi? Non era scontato. Le parole di Pasini uno stimolo»

Fabrizio Zanolini
Il tecnico del Brescia dopo la vittoria con l’Inter Under 23: «Mi è piaciuta la mentalità della squadra. Le tre settimane che avremo per prepararci saranno preziose»
Eugenio Corini, tecnico del Brescia - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
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«Mi è piaciuta la mentalità, la voglia di andarci a prendere questa vittoria. Anche se potevamo e dovevamo fare gol prima». Eugenio Corini analizza così il match del suo Brescia con l’Inter Under 23. «Non era scontato arrivare secondi. Ma era importante riuscirci, oltre che per l’orgoglio, per confermare la crescita della squadra. Abbiamo giocato con qualità. Abbiamo aggredito alti? Beh, è una nostra risorsa, e infatti il gol è arrivato da una situazione così. Certo, per poterlo segnare è indispensabile avere un’ottima condizione fisica... E il gol, simile a quello di Mercati della settimana scorsa, a me è piaciuto perché fa capire la voglia con cui lo si cerca».

Verso i play off

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Per i play off, arrivano dei buoni segnali. «I 60 minuti di Mercati, la mezzora di Zennaro, i 5 minuti di Vido: tutte situazioni che mi danno fiducia. Chiaro, c’è da consolidare ancora più d’una situazione. Ecco perché il tempo in più che ci dà questo secondo posto prima di giocarci i play off è prezioso».

E ancora: «Ho dato tre giorni liberi alla squadra con qualche compito extra per qualcuno, ma poi tutta la concentrazione va sul futuro». La riflessione sulle parole di Pasini («Per i play off serve qualcosa in più di quanto fatto stavolta, in concretezza») è serena: «Lo stimolo del presidente va sempre raccolto. Si può sempre fare di meglio. Poi è chiaro le situazioni vanno contestualizzate... Il mio personale bilancio? Lo farò sabato dopo l’amichevole al Rigamonti con l’Ospitaletto. Se potremo disputarla a porte aperte, spero vengano tanti tifosi. Dobbiamo costruire il giusto clima e la mentalità per raggiungere, insieme, questo sogno che abbiamo nel cuore». 

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