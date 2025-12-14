Brescia, Cazzadori uomo dei gol pesanti: «Ora inizia la risalita»

In quell’esultanza, rabbiosa e liberatoria, c’è un po’ di tutto: la tensione ammonticchiata in settimana, il senso di giustizia per lo sforzo profuso in una partita che sembrava volgere verso il pareggio. Denis Cazzadori è l’uomo dei gol pesanti: «Lo aspettavo da un po’», dice con un sorriso che racconta tanto. L’ultimo l’aveva segnato a Trieste, a inizio novembre. Anche allora era finita 1-0 per l’Union, in trasferta. In questo mese e mezzo tante cose sono cambiate, a partire dall’allenatore: «Approfitto dell’occasione per ringraziare Diana e Filippini, che hanno contribuito a plasmare un gruppo a mio avviso meraviglioso».

Oltre le difficoltà

Lo stesso gruppo che ha risposto bene alle sollecitazioni in settimana. Sia Pasini che Ferretti avevano auspicato una reazione in campo. È arrivata. Magari non sul piano del gioco, condizionato inevitabilmente dalle difficoltà del momento legate agli infortuni. Questa volta però l’atteggiamento è stato encomiabile: «Le difficoltà si superano – sottolinea Cazzadori –, ora deve cominciare la nostra risalita. Dove ci porterà lo vedremo».

Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Il cambio allenatore è stato una scossa che ha investito tutti: «Eravamo un po’ giù, ma questo è il calcio, che vive di alti e bassi. Ora ci siamo ripresi». Forse è presto per dirlo, ma anche questo è un indicatore della volontà condivisa di mettersi alle spalle un periodo difficile. L’ex Caldiero ha retto da solo il peso dell’attacco per un bel pezzo: «Non posso fare altro che dare il massimo per la squadra. Ora gli altri rientreranno, e mi daranno una mano».

Il gruppo

Il primo a farlo è stato Vido: «Che in campo mi aiuta tanto. Viene dalla B, una categoria superiore, e con la sua esperienza mi dà sempre consigli preziosi. Mi auguro che ora riesca a trovare continuità, perché per noi è fondamentale».

Cazzadori ha dimostrato in queste settimane di essere un grande uomo squadra: «La liberazione finale è per tutti, posso solo ringraziare i miei compagni. Adesso vogliamo riprenderci i tre punti al Rigamonti, che meritano questa soddisfazione». Per chiudere bene il 2025, e gettare le basi per un girone di ritorno da protagonisti.