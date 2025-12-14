Giornale di Brescia
Calcio

Union Brescia, Corini: «Bello segnare così, vittoria di mentalità»

Luca Chiarini
Il tecnico dopo la gara con la Dolomiti Bellunesi: «Crederci fa la differenza: quando vuoi, puoi. Adesso non vedo l’ora di tornare al Rigamonti»
Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia - Foto New Reporter Nicoli
È un primo mattoncino, ma «molto importante. Anche perché abbiamo iniziato ora a costruire la nostra casa». L’immagine evocata da Eugenio Corini per inquadrare la vittoria sulla Dolomiti Bellunesi è opportuna, perché racchiude in sé la fatica che il Brescia dovrà fare per ridarsi una struttura di squadra.

Questione di equilibrio

Oggi è stato fatto un passo importante: «Ho visto equilibrio mentale e tattico, come avevo chiesto alla squadra – sottolinea l’allenatore –. Siamo sempre stati a un centimetro dal gol, che poi è arrivato. Segnare in maniera così sporca mi piace, perché dà l’idea della mentalità che abbiamo messo in campo».

Il messaggio è chiaro: «Crederci fa la differenza: quando vuoi, puoi. E noi dobbiamo volere tanto». Corini ha una parola d’affetto per tutti: «Vido deve dimostrare di non c’entrare nulla con la categoria, Cazzadori è stato straordinario, come Zennaro: un grande equilibratore, sempre a posto tatticamente».

  Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Al Rigamonti

Lunedì c’è la sfida all’Inter Under 23. Si alza il livello, ma Eugenio ha la possibilità di fare en plein prima della pausa: «Non vedo l’ora di tornare al Rigamonti, rivivere quelle emozioni. Recupereremo solo De Maria, ma scenderemo in campo per vincere, avremo bisogno della nostra gente. È importante che si riconoscano nello sforzo di questa squadra».

