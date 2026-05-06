Il Lumezzane a Cittadella per sognare ancora: la diretta

Secondo round da vincere assolutamente per entrare nei play off nazionali: alle 20 il Lumezzane affronta in trasferta il Cittadella nel secondo turno degli spareggi del girone A. I valgobbini tornano in campo tre giorni dopo aver eliminato l'Alcione Milano: al Saleri i rossoblù sono riusciti a fermare sullo 0-0 gli orange, strappando il pass grazie alla miglior posizione ottenuta al termine della regular season.
Stavolta la situazione si capovolge: il Cittadella, che ha chiuso al sesto posto in campionato, gioca in casa ed ha due risultati su tre a disposizione per eliminare il Lume (settimo). Di conseguenza oggi non basta un pareggio al novantesimo per rimanere in corsa: serve per forza vincere.
I veneti, che sono allenati da Manuel Iori, hanno superato il primo turno eliminando l'Arzignano Valchiampo. I granata, in avanti di due reti dopo 18 minuti (doppietta di Rabbi), si sono poi fatti raggiungere sul 2-2 (Nanni all'8' e Bernardi al 31' della ripresa), ma si sono ugualmente qualificati per via della miglior posizione ottenuta in graduatoria. La missione, per il Lume, è sicuramente complicata ma non impossibile: Paghera e soci sono riusciti ad espugnare il Tombolato nella gara di andata dello stagione regolare. Nel turno infrasettimanale del 25 settembre i rossoblù si sono infatti imposti 1-0, con rete di Mattia Iori al 23' del primo tempo.