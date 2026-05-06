Il Lumezzane a Cittadella per sognare ancora: la diretta

I veneti, che sono allenati da Manuel Iori, hanno superato il primo turno eliminando l'Arzignano Valchiampo. I granata, in avanti di due reti dopo 18 minuti (doppietta di Rabbi), si sono poi fatti raggiungere sul 2-2 (Nanni all'8' e Bernardi al 31' della ripresa), ma si sono ugualmente qualificati per via della miglior posizione ottenuta in graduatoria. La missione, per il Lume, è sicuramente complicata ma non impossibile: Paghera e soci sono riusciti ad espugnare il Tombolato nella gara di andata dello stagione regolare. Nel turno infrasettimanale del 25 settembre i rossoblù si sono infatti imposti 1-0, con rete di Mattia Iori al 23' del primo tempo.