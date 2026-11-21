È davvero l’Inter la squadra da battere? Può essere la Roma l’unica antagonista? Il Como è destinato ad essere la rivelazione definitiva della stagione? La Lazio capolista fino dove può arrivare? Juventus e Milan sono già destinate a chiudere la porta sulla strada che porta allo scudetto? Tante domande a cui solo il campo e il campionato di serie A tornano da oggi con la dodicesima giornata a dare risposte. Vero che ci sono di mezzo le coppe europee, ma da qui alla fine dell’anno si andrà avanti spediti e parecchi dei quesiti posti troveranno probabilmente una soluzione.
Menu odierno
Si riparte dopo la pausa Nazionale con quattro match: il Como si mette alla prova di un Cagliari che va a corrente alternata. La Lazio vuole rimanere davanti a tutti almeno ancora una settimana e il match all’Olimpico contro il Lecce è tutto tranne che impossibile da vincere (Gattuso tra l’altro può contare su Frattesi). Nella Roma che va a Parma Gasperini riabbraccia in gruppo Svilar, Mancini e Dybala, tutti e tre possibili titolari al Tardini. Infine il Napoli che Allegri deve portare fuori dalla crisi nonostante i tanti infortuni ospita il Torino.
Poker di partite interessanti, con la bilancia che pende verso le squadre di casa tranne che nella sfida di Parma. Vero che Gilardino, sei partite in gialloblù con una vittoria, un pareggio e quattro ko, ha bisogno estremo di punti; vero anche che dall’altra parte trova una Roma che ha fuori solo Pellegrini e Rensch e che, in attesa di un mercato di gennaio in grado di far compiere il definitivo salto di qualità, non vuole perdere contatto da Lazio e Inter.
Sfida nerazzurra
A proposito di Inter, la squadra di Chivu è attesa dalla sfida di domenica sera da un’Atalanta sull’orlo di una crisi di nervi. Sarri è a rischio, i padroni di casa hanno necessità di una prova che scacci le nubi. Trovano però la peggior avversaria del lotto: Chivu riabbraccia un Pio Esposito che in Nazionale il suo lo ha fatto eccome e probabilmente toccherà al «ragazzo della Voluntas» partire dal primo minuto con Thuram. Senza dimenticare però che Lautaro Martinez torna a disposizione e scalpita dopo tanta tribuna per riprendersi il suo posto al centro dell’attacco.
Segnali
Li deve dare il Milan, che sempre domenica all’ora dell’aperitivo ospita un Frosinone che (giustamente) continua a vivere sulle ali dell’entusiasmo. Ma il gruppo di Amorim è già nella situazione di non poter più (o quasi) sbagliare.
E segnali sono attesi all’ora di pranzo dalla Juventus, visto che il Venezia sembra essere l’avversario adatto per mettersi alle spalle piccoli e grandi malumori per ripartire col sorriso. Perché sul cielo di Torino, al di là di polemiche e polemichette, è tornato ad aleggiare il fantasma di Antonio Conte, il quale in una lunga (e bella) intervista a «Cronache di spogliatoio» ha parlato delle due volte in cui non è tornato in bianconero, per poi dire che «il cerchio si chiuderà». Quindi...