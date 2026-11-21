Serie A, riparte la corsa con un solo obiettivo: lo scudetto d’inverno

Lazio, Roma e Como in campo oggi, l’Inter può decidere il futuro di Sarri. Milan e Juventus devono «combattere» con problemi interni e fantasmi che aleggiano

Gianluca Magro Caposervizio 21 novembre 2026 3 ' di lettura

Pio Esposito, qui in azione contro il Como, è atteso titolare nell'attacco dell'Inter che domani affronta l'Atalanta - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti serie AInterJuventusMilanLazioRomaComo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...