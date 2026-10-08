Il San Filippo torna la casa anche dell’Union Brescia (e di Beccalossi)

Presentato l’accordo che vedrà giocare nell’impianto cittadino sia la formazione Primavera sia gli Under 17. E dal 13 ottobre una «finestra» per gli allenamenti della prima squadra

Erica Bariselli Giornalista 08 ottobre 2026 2 ' di lettura