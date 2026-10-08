Il San Filippo torna la casa anche dell’Union Brescia (e di Beccalossi)

Il biancazzurro torna a caratterizzare i sabato pomeriggio del centro sportivo San Filippo: si (ri)comincia già domani con la partita della Primavera dell’Union Brescia contro il Modena. Un ritorno al passato che riguarderà anche la formazione U17.
In attesa che il progetto per il centro di proprietà a Buffalora prenda forma, le due principali formazioni del vivaio trovano casa sui terreni che negli anni passati hanno visto sbocciare molti talenti. L’accordo, di dominio pubblico, necessitava solo di annuncio ufficiale. Arrivato oggi in una conferenza stampa in triangolazione tra San Filippo, Union Brescia e Voluntas con la società degli Esposito ago della bilancia dato che h un accordo di gestione dei campi tenuti in qualche modo in vita dalla stessa società di attività giovanile negli anni peggiori del San Filippo.
Soddisfazione
«Ora siamo in rinascita – dice il presidente di San Filippo Spa Nicola Fiorin – come lo è il Brescia e come o è la Voluntas stessa. Abbiamo tutti grandi ambizioni». «E la nostra – dice Salvatore Esposito per Voluntas - è quella di avere scambi sempre più proficui col Brescia al quale dare un numero sempre maggiore di bambini per i quali la squadra della città deve significare sempre tanto». «Stiamo cercando di lavorare per rendere sempre più efficace l’organizzazione del nostro settore giovanile. Accordi come questo che si basano anche su rapporti umani importanti sono fondamentali per costruire una identità».
«Siamo orgogliosi e felici di tornare qui in attesa di poter approntare la nostra nuova futura casa» aggiunge il direttore tecnico dell’Union Brescia Mauro Pederzoli mentre il consigliere del club con delega al vivaio Daniele Scuola chiosa: «Stiamo lavorando in modo serio, percepisco già che i club del territorio ci vedono in maniera positiva».
Prossimi passi
Il San Filippo che cerca il proprio rilancio inaugurerà i campi rimessi a nuovo con una cerimonia il prossimo 17 ottobre. Sarà l’occasione per un momento emozionante: il cosiddetto «campo dell’orologio» sarà infatti intitolato alla memoria di Evaristo Beccalossi: «Perché è stato un grande – dice Fiorin – e come auspicio che da qui possano uscire ancora tanti talenti». Infine: come avevamo anticipato dal 13 ottobre per tre settimane anche la prima squadra si allenerà al San Filippo.