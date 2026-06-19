Ora è ufficiale: a Piamborno il ritiro estivo dell’Union Brescia

La notizia, nota da tempo, è stata confermata ufficialmente oggi: Piamborno sarà la sede del ritiro estivo del Brescia anche quest’anno. Le sedute di allenamento si svolgeranno allo stadio comunale, mentre la squadra alloggerà a Darfo Boario Terme, dove sarà allestita la base operativa del ritiro, a pochi minuti dall’impianto sportivo.
Legame
La scelta di tornare in Valcamonica, scrive il club in una nota, «conferma il forte legame instaurato con il territorio, che anche quest’anno accoglierà il club con la passione, l’entusiasmo e l’ospitalità che da sempre contraddistinguono la Valle dei Segni.
Nei prossimi giorni saranno comunicati il programma completo del ritiro, il calendario degli allenamenti aperti al pubblico, le gare amichevoli e tutte le iniziative che accompagneranno l’estate biancazzurra.